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流浪漢闖入華埠百年劇院 拒絕庇護所後被警方驅趕

記者王子涵╱舊金山即時報導
消防員提供醫療幫助，但被遊民拒絕。（受訪者提供）
消防員提供醫療幫助，但被遊民拒絕。（受訪者提供）

舊金山華埠百年劇院大明星劇院（Great Star Theater）日昨晚9時遭到一名遊民闖入。據劇院工作人員透露，在正常演出結束後，遊民直接席地而睡，拒絕離開場地，但並未對其他顧客造成影響。

劇場經理Red向本報表示，劇院當晚正在播出一場紀錄片電影，所有觀眾都是憑票進入。「紀錄片播出期間，劇院的大門是關閉的，猜測是在導演問答環節，大門為提前離開的觀眾打開，遊民從前門溜入。」Red說，「我們的工作人員嘗試提供必要的幫助，並提供了瓶裝水和一些食物。但是這位遊民先生只說，『我累了，我只是需要睡覺。』」

Red表示，當時所有觀眾已經離場，但由於遊民的不配合，所有的工作人員無法離開。

Red隨後撥打求救電話，她表示10分鐘後，一輛消防車搭載著3名消防員抵達劇院。「消防員首先確認遊民是否有醫療緊急狀況，並嘗試說服遊民起身接受醫療檢查，但這都被拒絕了。」Red說，「消防員詢問遊民是否需要庇護所的床位，並表示可以呼叫市府的街頭應急小組提供床位和支持，但遊民都予以拒絕，並重複『我只是累了，讓我睡覺。』

再沒有醫療緊急情況，且拒絕援助的情況下，消防員通過指揮中心呼叫了警員，並表示遊民的行為屬於「私自闖入」行為。

隨後兩名警員到場，與消防員合力將遊民抬出了劇院。

Red表示，遊民問題在舊金山似乎是個死循環，難以根除。「過去我曾認為華埠在這個城市中是個比較安全的社區，因為從文化和族裔上相對比較獨立，但是疫情後，越來越多的遊民出現在華埠，騷擾商戶。」

Red來自紐約，八年前來到舊金山市，身為白人的她在華埠已經居住了好幾年。她提到疫情中的反亞裔風潮，以及謝婆婆拿棍棒還擊攻擊者的事件。她認為，華埠的社區安全在過去的幾年中受到了嚴重的威脅。

「沒有足夠的住房和庇護所，這些遊民在被抓捕、經過醫療救治後，最終仍會返回到街頭，不然能去哪兒呢？」Red表示，越來越多的遊民出現在華埠，可能的原因是「華人不愛報警」。

Red表示，劇院鮮有遊民侵擾，她也注意到越來越多的粵語警員出現在華埠巡邏。她鼓勵所有遇到緊急情況的人們，第一時間報警尋求幫助。

遊民 華埠 舊金山

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