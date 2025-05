青年舊金山市區發起行動聲援 支持台灣參與WHA

主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)

北加州 僑社及僑團青年為支持台灣參與世界衛生大會(WHA ),日前在舊金山 市中心鬧區最繁華的「聯合廣場」(Union Square)上擺設「台美人聲援台灣加入WHA」攤位,並在街頭造勢,向來往民眾說明訴求,為台灣重返國際公衛體系發聲。

這場由FASCA-SF海外青年文化志工大使舊金山分會發起的活動,現場放置連署橫幅及帽子,讓現場主流民眾寫上支持訴求,寄給世界衛生組織秘書長譚德賽表達立場,並搭配台灣黑熊貼紙及印有Chip in With Taiwan標語氣球,贈送給與會民眾,吸引許多主流民眾駐足。不少主流人士與遊客在聽完解說活動目的及重要性,紛紛主動簽名寫下訴求聲援台灣。

駐舊金山台北經文辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德珍、陳陽明、劉玲霞及聖荷西市議員Bien Doan等主流政要也參與聯署。

FASCA青少年文化大使志工在諮詢導師吳季芳、劉麗鋓陪同在聯合廣場週邊道路手持「Health for All Taiwan Can Help」及「Chip in With Taiwan 」宣傳橫幅,向美國民眾及其他族裔遊客說明,爭取支持聲援台灣參與世界衛生大會。