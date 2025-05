華運會募款晚會圓滿結束 延續灣區華人運動精神

處長夫人雲雯蓁登台演唱(記者王日芯╱攝影)

第41屆金山灣區華人 運動大會於近日在南灣華僑文教中心舉辦募款晚會,現場上百位來賓,熱鬧非凡,僑界人士、政要及商界代表齊聚一堂,為即將登場的華運會注入熱情。

晚會節目由多個灣區表演團體參與,內容豐富多元。特殊兒童之友會的孩子們演唱「我相信」、「明天會更好」、「愛拼才會贏」,稚嫩卻充滿力量的歌聲感動全場。聖荷西國際傑人會帶來振奮人心的「向前行」,展現正向精神與團隊活力;樂舞者舞團呈現「青春樂舞」,動感十足,青春洋溢。熱舞120班以「咖啡情誼濃 Espresso」帶來優雅與活力,風中之羽舞團則以「Aloha」演繹夏威夷風情,舞姿優美。美國加州 排舞協會在老師林貴香帶領下,帶來韓風十足的「How do you like that」。

華運會主委陳立功表示,金山灣區華人運動大會已走過41個年頭,從草創時期的小型比賽,逐步成長為灣區代表性的華人社區盛事,全賴社區熱情支持與歷屆志工的無私付出。他呼籲新世代年輕人加入,讓這項傳統延續下去。

駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪致詞表示,這是他本屆任內最後一次參加華運會晚宴,6月將回台灣,他感歎華運會不只是體育活動,更是團結僑社、展現台灣文化的重要平臺。他肯定社區的參與熱情,也期待未來活動持續擴展,讓更多人了解華人社區的力量與特色。賴銘琪夫人雲雯蓁當晚也登台演唱「孤星」、「不過人間」,獲得滿堂喝采。她表示,能在灣區華人社區中分享音樂是她的榮幸,對大家的熱情留下深刻印象。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑也致詞表示,感謝僑界社團對文教活動的持續投入,並與陳立功合唱「神話」,展現溫馨氣氛。僑務委員呂玉貞獻唱「陪我看日出」,以溫婉歌聲獻上祝福,林貴香演唱「歌聲戀情」、「惦台灣這個好所在」炒熱現場氣氛,觀眾隨聲附和,氣氛熱絡。