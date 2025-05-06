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SFO機場驚傳美聯航雙機擦撞 逾500名乘客改飛行程大亂

記者王子涵╱舊金山即時報導
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美聯航兩架客機於周一深夜在舊金山國際機場（SFO）準備起飛時發生擦撞事故，兩機機翼接觸，無人受傷。示意圖。（舊金山國際機場網站）
美聯航兩架客機於周一深夜在舊金山國際機場（SFO）準備起飛時發生擦撞事故，兩機機翼接觸，無人受傷。示意圖。（舊金山國際機場網站）

美聯航兩架客機於周一深夜在舊金山國際機場（SFO）準備起飛時發生擦撞事故，兩機機翼接觸，無人受傷。

美聯航發言人證實：「昨晚，一架美聯航客機在舊金山國際機場登機門被牽引時，與另一架美聯航客機的機翼發生接觸。我們正協助乘客改訂其他航班。」

根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，事故發生於凌晨12時35分左右，兩架涉事飛機皆為波音777型。原定飛往香港的UA877航班搭載306名乘客與16名機組員；另一架原定飛往悉尼的UA863航班上有202名乘客與16名機組員。

航空總署表示，當時兩機位於非塔台與飛行員直接通訊的區域。

搭乘其中一架飛機的乘客Michael Belkin告訴「舊金山紀事報」稱，他認為事故源於地勤操作疏忽，「我們剛開始被推離登機門時就有異常，牽引車曾突然停下，再短暫停頓後才繼續前進。當時我看到另一架飛機以令人不安的角度接近，當兩機機翼快要擦過時都停了下來，之後越來越多應變車輛趕到，我們才知道確實出了事。」

事故發生後，所有乘客安全下機，並無人受傷。美聯航表示，正積極為受影響乘客改訂航班，協助完成後續行程。

舊金山 波音 香港

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