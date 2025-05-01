矽谷餐廳吹起機器人服務風潮

矽谷一家炸雞店內，經營者申東煜正在利用送餐機器人服務顧客。 （受訪者提供）

在科技創新重鎮矽谷 ，機器人服務員正逐步成為餐廳抵抗人力荒的新利器。從聖荷西 、密爾比達到巴洛阿圖，越來越多餐館與連鎖餐飲業者導入自動送餐機器人，不僅有效節省人力成本，也吸引顧客慕名而來。

位於聖荷西的一家中式火鍋店近日引進「BellaBot」機器人，自動穿梭於餐桌與廚房之間，吸引不少家庭客前來體驗。「現在請人越來越難，加上人工時薪高漲，機器人可以穩定送餐、不請假，還能幫忙清桌、回廚房，」店主張先生說。雖然初期投入達2萬美元，但他表示，一年內就能回本。

由 Bear Robotics 推出的 Servi，是專為餐廳設計的自動化服務平台，配備雷射感應器與導航系統，可在人流密集的餐廳環境中精準避障、送餐。Bear Robotics 成立於紅木城，創辦人為前 Google 工程師 河正宇(John Ha)，目標是用機器人「提升服務品質而非取代人力」。

山景城一家韓式炸雞店的經營者表示，送餐機器人和自助式電子點單系統可以為餐廳節省下一名僱員的用功。機器人公司還對餐廳給出租賃使用，信用卡收費的優惠。他認為，機器人無法完全取代服務生，但在重複性工作上效率極高。

根據市場研究機構 Precedence Research 資料，全球機器人服務員市場將從2024年的545.1億美元億美元成長至2034年的2127.7億美元。

而「全美餐廳協會」的研究顯示，在疫情 期間，提供全服務的餐廳失去的工作機會多於速食或簡易服務餐廳。即使到了現在，這類全服務餐廳的人手仍比疫情前少了4%。

不斷上漲的最低工資成本，移民政策的調整、通膨和生活成本的高啟，也讓餐飲服務業人員不斷流失。

儘管機器人服務受不少店家青睞，也有部分顧客表達保留態度。「我們是來吃飯放鬆的，不是看科技展，」一位來自巴洛阿圖用餐的食客表示，「雖然新奇，但還是喜歡有人來點餐、介紹菜色。」