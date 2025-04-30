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拜川普關稅之賜 灣區這些人氣商品的價格很快就會上漲 包括珍奶

編譯組／即時報導
導因川普政府徵收進口關稅，灣區許多人氣商品的價格可能很快就會上漲，包括珍奶。(取自Boba Guys臉書)
導因川普政府徵收進口關稅，灣區許多人氣商品的價格可能很快就會上漲，包括珍奶。(取自Boba Guys臉書)

多項灣區民眾喜愛的人氣商品，價格可能很快受到川普政府關稅影響而上漲，包括珍珠奶茶、Allbirds運動鞋與iPhone

舊金山紀事報」正在追蹤川普對外國徵收關稅、將如何影響到部分典型舊金山熱門商品。其中包括下列許多產品，價格原本已經很貴了，可能很快變得更貴。

‧珍珠奶茶。儘管珍奶店「Boba Guys」表示，其使用美國本土原料比其他奶茶店多，但這家位在灣區連鎖店仍仰賴進口商品製作飲品。例如草莓抹茶拿鐵，草莓來自墨西哥、抹茶粉與茶葉來自亞洲，珍珠使用的木薯澱粉則來自泰國，就連環保竹製吸管都是台灣進口。若所有原物料都受到關稅影響，目前售價近8美元的飲品，將可能漲價。

‧巨人隊棒球帽。黑色帽子縫製經典橘色「SF」字樣，是舊金山市代表商品之一。但與大部分美國服飾一樣，帽子大多數是在海外生產。巨人隊休息區商店售價49.99美元棒球帽產自中國、價格34.99美元經典版帽子則產自孟加拉。考量到對這些國家徵收關稅，帽子價格可能會大幅上漲，即使在街上兜售的非官方版本帽子，也會漲價。

‧生魚片。舊金山日本城超市「Nijiya」出售自世界各地進口的各種壽司等級生魚片，包括從日本進口的扇貝與hon hamachi黃尾魚，而日本可能面臨24%關稅。目前生魚片價格尚未提高，但店經理透露，價格可能於一個月後上漲。不僅是生魚片，牛蒡與日本芋頭等蔬菜自中國進口，但未避免高額關稅，店家可能考慮從其他國家採購農產品，但成本較高。

‧Allbirds運動鞋。這個總部設在舊金山的運動鞋品牌、2010年代末推出羊毛運動鞋，成為科技人喜愛鞋類品牌。但由於Allbirds產品是在越南生產，面臨越南關稅風險。其他包括Nike與Skechers在內的其他運動鞋品牌，可能也受到影響。

‧Tesla電動休旅車 Model Y。電動車Model Y在灣區相當受歡迎，是加州過去一年最暢銷車，舊金山人購買超過1萬1000輛這個車種。與其他汽車品牌相較，Tesla被認為最有能力抵禦川普關稅，因為美國銷售Tesla所有車都在加州及德州組裝。但是，汽車零件仍有20%-25%自外國供應商、除加拿大之外進口，電池所用材料有40%來自中國。

‧iPhone。自新冠疫情以來，Apple可能實現生產多元化，但有90%的iPhone仍在中國組裝。因此，消息人士透露，Apple可能需要全面漲價17%-18%，以補足增加的關稅成本。漲價將導致iPhone 16 Pro起價從不到1000美元、漲至近1200美元。雖然抵舊換新可能抵銷部分漲價，但以低於1000美元購買新版iPhone的景況，可能很難再現。

關稅 舊金山 iPhone

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