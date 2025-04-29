舊金山聯合起訴川普政府，指控非法重組聯邦機構。（記者李怡/攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）辦公室29日表示，面對川普 政府大刀闊斧推動聯邦政府 機構重組、並大規模裁撤公務員，舊金山市與聖塔克拉拉縣，聯合全美多個城市、縣政府及非營利組織，在北加州聯邦法院提起訴訟，指控川普總統違憲擴權，要求法院緊急干預、制止此項重組計畫。

此案由舊金山市律師邱信福與聖塔克拉拉縣法律顧問羅佩思提（Tony LoPresti）領銜，並有芝加哥市、巴爾的摩市、德州哈里斯縣與華盛頓州馬丁路德金郡等地方政府，以及美國聯邦雇員聯盟（AFGE）、州縣市雇員聯盟（AFSCME）、服務業雇員國際聯盟（SEIU）等多個工會與公益團體加入原告行列。

訴狀指出，自今年一月川普總統上任以來，透過新成立、由馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）、聯邦人事管理局（OPM）及預算管理局（OMB），下令重組聯邦政府，並以「政府效率人力最佳化計畫」（Executive Order 14210）為名，推動大規模裁員行動。但此舉未經國會授權，嚴重違反美國憲法中的「三權分立」原則。

「川普總統藐視法治，企圖僅靠一紙行政命令，就擅自重組聯邦政府，這是對憲法制度的公然挑戰。」邱信福在聲明中表示，地方政府依賴聯邦機構提供的資源與合作，如今人力短缺將直接影響本地應對野火、地震等緊急事件的能力，也削弱了公共衛生、流浪者救助等重要項目。

聖塔克拉拉縣法律顧問羅佩思提則指出，這波裁撤不僅衝擊聯邦機構運作，也使地方政府服務變得更加困難與延遲，「從公共衛生、災害應變到住房資助，各層級政府都深受其害。」

在川普政府的重組命令下，衛生及公共服務部已開始裁撤逾萬名員工，受影響單位包括疾病控制與預防中心（CDC）、食品藥品監管局（FDA）與國家衛生研究院（NIH），引發醫療與科研界廣泛關切。未來，聯邦小企業署（SBA）、住房與城市發展部（HUD）、環保署（EPA）、能源部（DOE）與國稅局（IRS）等機構，也預計將縮編40%至65%不等的人力。

「當總統單方面裁減保護孩童、長者和退伍軍人的服務工作時，工會必須挺身而出。」SEIU 521工會主席曼德斯（Riko Mendez）表示，聯邦層級的裁員已讓地方社工、醫護人員和第一線應變者工作量暴增，耽誤了急救與基本照護，最終受害的是基層民眾。

此次訴訟除了地方政府外，原告還包括退伍軍人團體、公共衛生協會、環境保護組織、農業與小企業團體等，橫跨勞工、環保、健康與社區領域，規模空前。律師團則由Democracy Forward、Protect Democracy、Public Rights Project等公共利益法律機構負責。