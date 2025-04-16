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華協中心舊金山米慎區再推168户可負擔住宅

記者李怡/舊金山即時報導
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華協中心米慎區再推168戶可負擔住宅。（記者李怡╱攝影）
華協中心米慎區再推168戶可負擔住宅。（記者李怡╱攝影）

在拉丁裔文化與房價壓力交織的舊金山米慎區，一場由社區推動的建設計畫日前正式啟動，16日傍晚，米慎168戶全新可負擔住宅動工儀式舉行，市長與多位民選官員和社區代表出席。此住房項目為家庭、無家者及HIV感染者提供安全居所，也為舊金山在住房危機下尋找出路注入集體希望。

這項位於South Van Ness大道1515號的前進之家（Casa Adelante）住宅專案，由華協中心（Chinatown Community Development Center, CCDC）與米慎經濟發展協會（Mission Economic Development Agency, MEDA）共同開發。項目中包括120戶家庭住宅、42戶為過去曾經歷無家狀態的家庭預留的單位，以及5戶專為HIV陽性住戶而設。整體設計強調家庭友善與跨世代共融，設有大型社區活動空間、戶外遊戲場與幼兒教育中心。

「我們不是在蓋一棟樓，我們是在創造一個能讓人安心生活的家，」舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）致詞說，「當社區組織起來、政府加快腳步、各方攜手合作，就能讓進展發生。」

Casa Adelante計畫不僅是市府對住房承諾的具體實踐，也象徵米慎區長年反抗驅逐與文化消逝的努力初見成果。根據統計，自2000年至2019年間，該區拉丁裔人口減少了9000人，相當於當年總數的三分之一。此次住宅項目原為市場價開發案，經社區倡議成功轉為100%可負擔住宅，對當地社區具有深遠意義。

「這裡未來會是孩子們上下學的地方，是鄰里聚會的空間，是讓家庭重新穩定下來的支點，」華協中心行政主任楊重賢說。他強調，此項目延續了CCDC在城市不同區域、特別是華埠與米慎區中協助弱勢群體的使命。

動工典禮當日，由阿茲特克舞者進行祝福儀式，象徵社區對土地與文化連結的重視。

該住宅將由David Baker Architects與Y.A. studio設計，Guzman Construction Group與Marinship共同承建，並獲得多方資金支持，包括舊金山市長辦公室住房與社區發展局（MOHCD）、加州住房與社區發展廳、摩根大通（JP Morgan Chase）、Raymond James與矽谷住房信託基金。

Casa Adelante項目不只是舊金山在可負擔住房上的一座新建築，更象徵著社區動員、文化保存與城市政策協調的綜合成果。

市長羅偉呼籲：「讓我們在每一個社區都蓋起更多這樣的住房。只要舊金山人走團結在一起，可以克服任何困難。」

華協中心米慎區再推168戶可負擔住宅。（記者李怡╱攝影）
華協中心米慎區再推168戶可負擔住宅。（記者李怡╱攝影）
華協中心米慎區再推168戶可負擔住宅。（記者李怡╱攝影）
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