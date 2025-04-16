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高中生奪冠「病毒影片大賽」　創意宣導安全性行為

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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聖他克拉拉高中生奪冠「病毒影片大賽,」創意宣導安全性行為與STI防治。 (cottonbro studio/ Pexels)
聖他克拉拉高中生奪冠「病毒影片大賽,」創意宣導安全性行為與STI防治。 (cottonbro studio/ Pexels)

聖他克拉拉縣公共衛生局日前公布2025年「病毒影片（網路爆紅短片）大賽」（Viral Video Contest）得獎名單，來自八所高中的148位學生共提交51支原創影片，創下歷年最多投稿紀錄。學生透過短片創意宣導性健康知識，勇敢談論性傳染疾病（STI），期望減少污名並鼓勵同儕採取預防行動。

縣公共衛生局副局長瓦伊蒂亞（Dr. Akanksha Vaidya）表示，年輕人是STI防治的關鍵族群，「這些影片展現出青年勇於面對敏感議題的勇氣與創意，有助於打破沉默，推動健康對話。」

本屆比賽要求參賽作品長度為30至90秒，內容涵蓋健康關係、STI篩檢與反污名。前三名得主分別獲得1500、1000及500美元獎金，得獎學生所屬學校亦獲500美元。

2025年得獎名單如下：

第一名：Julie Le（Yerba Buena高中） 影片連結：https://youtu.be/TXC9l0FGqjU

第二名：Angelo Idanan、Aksol Corona、Saul Sanchez Barajas（Silicon Valley職業技術教育中心） 影片連結：https://youtu.be/Uf11_hgDTno

第三名：Fiona Pham（Silicon Valley職業技術教育中心） 影片連結：https://youtu.be/9DQKxFjdNak

Julie Le表示，她希望透過參賽讓STI議題更易理解，「得獎很開心，也感覺自己做出了有意義的改變。」

比賽評審之一、縣教育局學生賦權協調員尤穆爾指出，活動強調多元包容，讓青年能以正向方式傳遞性健康訊息。青年顧問阿胡嘉（Alisha Ahuja）則說，觀看影片的過程讓她從不同角度理解公共衛生議題。

 根據最新縣府報告，披衣菌與淋病在15至24歲族群中仍最為普遍。尤其20至24歲女性感染披衣菌的比率，為全縣女性平均的五倍。15至19歲青少年淋病感染率則降至近十年最低。至於13至24歲男性族群，HIV新診斷數2023年回升至疫情前水準。

衛生局提醒，STI多無明顯症狀，定期檢測是保護健康的關鍵。建議民眾與伴侶開誠布公討論性健康，並視情況及早就醫。STI皆可預防且可治療，打破污名是邁向健康的第一步。

疫情 教育局

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