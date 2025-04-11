舊金山巨人隊台灣傳統夜 5/1甲骨文登場

舊金山巨人隊「台灣傳統夜」今年5月1日將在舊金山甲骨文球場舉行，促銷門票也剛出爐，圖為去年首屆舉行的景象。（主辦單位提供）

舊金山 巨人隊「台灣傳統夜」今年5月1日將在舊金山甲骨文球場舉行，促銷門票也剛出爐，今年邀請到台灣職業高爾夫球手潘政琮前往開球，目前每張門票35美元起跳，購買「台灣傳統夜」的門票還加送一隻「喔熊公仔」。

舊金山巨人隊「台灣傳統夜」去年首屆舉行，當天吸引上千台灣僑胞到場支持，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開球，更吸引許多台僑到場一睹黃仁勳的目光。

今年則由潘政琮開球，他也是上一屆東京奧運 銅牌得主，是亞洲第一位奧運高爾夫項目男子獎牌得主。「台灣傳統夜」當天將由北加州台大校友合唱團領唱美國國歌，另有灣區知名舞蹈老師王淑美帶領Jolly Dancers表演客家山歌的舞蹈。

台灣傳統夜由長榮航空、中華民國交通部觀光 署及駐舊金山台北經濟文化辦事處共同舉辦，觀光署觀光大使喔熊（Taiwan OhBear）當天也將現身，與球迷一起打氣。