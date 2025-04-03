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應對物價上漲 加州業主鼓勵自種牛油果

記者徐蓓蓓／舊金山灣區訊
牛油果樹一旦種下，經過兩到三年的精心照料後，便能夠自行生長並持續提供果實。(HONG SON/ Pexels)
牛油果樹一旦種下，經過兩到三年的精心照料後，便能夠自行生長並持續提供果實。(HONG SON/ Pexels)

總統川普的關稅計畫，可能會導致從汽車零件到食品雜貨等各類商品價格上漲，其中受影響較大的牛油果（Avocado），更是加州消費者日常飲食中的重要部分。

然而，據ABC灣區新聞報導，位於列治文市的黃金門棕櫚苗圃（Golden Gate Palms Nursery）業主格拉格（Gary Gragg）找到了應對關稅上漲的替代方案。他鼓勵消費者在加州本地種植自己的牛油果樹，以減少對進口牛油果的依賴。

他說：「在加州美麗的環境中，居民可以選擇自己種植牛油果，是既經濟又環保的解決方案。」

格拉格指出，加州內陸地區的居民特別適合種植牛油果，因為「在灣區低海拔地區，幾乎每個地方都可以找到適合的牛油果品種。」然而，種植牛油果並非一蹴而就，培養一棵結果的樹木需要時間和細心呵護。

為了幫助消費者省去繁瑣的種植過程，格拉格的苗圃提供已經長至五呎高的牛油果樹，這些樹已經準備好結果，價格從250美元到950美元不等。

格拉格表示：「與每年都需要重新種植的番茄不同，牛油果樹一旦種下，經過兩到三年的精心照料後，便能夠自行生長並持續提供果實，」

為了進一步幫助美國的牛油果種植者，格拉格創建了自己的YouTube頻道「True Plant Stories」，目前已有1.1萬訂閱者。他希望通過這個平台向更多人傳授如何種植和維護健康的牛油果樹。

「每個人都應該擁有一棵牛油果樹，不僅能幫助消費者省錢，還具有環保價值。如果你能夠送朋友自家種的牛油果，你一定會成為街坊四鄰最受歡迎的人。」

加州 灣區 關稅

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