Raise Cane's炸雞進軍南灣 聖荷西新店開業

火爆南灣的Raise Cane's炸雞。（記者龔玥╱攝影）

廣受歡迎的炸雞條連鎖店Raise Cane’s周二正式在南灣開設首家分店，選址聖荷西 長青廣場（2398 Evergreen Village Square）。儘管開業當天細雨綿綿，仍有大批粉絲湧入，掀起一場美食狂歡。

「我們真的很興奮，這是我們在聖荷西的第一家店，」Raise Cane’s加州 北部地方負責人齊格勒（Chris Zygler）表示。「天氣雖然有時潮濕，但這並沒有阻擋大家的熱情，我們收到了很多支持，整天下來氣氛都很棒，贈品活動更是讓大家玩得盡興。」

根據NBC Bay Area報導，新店吸引了大量忠實粉絲，甚至有顧客提前一天就開始排隊。齊格勒透露，首位顧客在周一晚間7時就已到場，部分粉絲更是在店外露營一夜，希望第一時間嘗到招牌炸雞條。到周二清晨6時30分，已有約100人在門外等候，展現出極高人氣。

聖荷西店營業時間為周日至周三上午9時至淩晨2時，周四至周六上午9時至淩晨3時30分，迎合夜間消費需求。到周四，店門口仍舊需要排隊，附近還有警力支援，工作人員維持交通，火爆程度可見一斑。

Raise Cane’s以其酥脆多汁的炸雞條、獨特醬料和簡約菜單聞名。一位顧客興奮地表示：「我上學的時候，學校附近有一家Raise Cane’s。它的炸雞條真的超嫩，醬料也是一絕，來南灣工作以後很久都沒有吃到了。」

還有華人 顧客表示，口感很像自己小時候在學校旁邊買到的雞柳小吃，她買回家打算自己調味，讓它更像童年的味道。

齊格勒表示，許多顧客早已熟悉品牌風格，店內輕鬆活潑的氛圍也是吸引粉絲的重要因素。「我們的熱愛就是炸雞。」

齊格勒說：「顧客喜歡我們的雞肉，而我們則致力於把它做到極致。」

隨著Raise Cane’s版圖繼續擴張，南灣食客們終於迎來了這家風靡全美的炸雞品牌，未來或將迎來更多分店落地。