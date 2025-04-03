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舊金山華埠醫院遭電話槍擊威脅 啟動銀級警報 FBI、市警介入

記者王子涵╱舊金山即時報導
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東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）
東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）

舊金山華埠東華醫院（Chinese Hospital）今早緊急響應銀級恐嚇警報（Code Sliver Threat），提高安保級別，醫院大門關閉。據院方透露，院方2日晚收到威脅電話，稱會遭到持槍襲擊，目前聯邦調查局（FBI）以及舊金山市警（SFPD）已介入調查。

東華醫院3日中午發表聲明稱，東華醫院2日晚接到匿名來電者的威脅，隨後院方立即發出銀級恐嚇警報。根據院方的定義，銀級恐嚇為威脅、企圖或主動使用武器造成傷害，不論涉及的武器類型為何。

院方在3日對醫院大樓實施了封鎖，限制人員進入大樓，以保護醫生、病人、員工和社區。

根據一份醫院領導層發表的聲明稱：「我們迅速聯絡了舊金山市警局 (SFPD) 和聯邦調查局 (FBI) 協助調查，並增加現場安保人員，在整個事件中巡邏和保護設施。」

截止3日中午，並沒有襲擊事件或人員傷亡事件發生。

根據3日下午1時的最新消息，在執法部門及院方安全團隊的徹底評估後，並未發現任何可以活動或可信威脅。

院方表示：「醫院封鎖解除，恢復正常運作。我們仍與執法部門保持密切聯繫，並將繼續密切監控情況。」

本報將持續更新市警及FBI對本期事件的調查報告。

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