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舊金山華人姑娘聖馬刁大橋失蹤

記者徐蓓蓓╱聖馬刁縣即時報導
海岸巡防隊提供的附近高度相關水域示意圖。（受訪者提供）
海岸巡防隊提供的附近高度相關水域示意圖。（受訪者提供）

4月1日凌晨，來自舊金山華人姑娘黃倩雅（Amy Huang)失蹤。她所駕駛的車輛在凌晨3點左右被聖馬刁縣高速巡警發現停在聖馬刁-海沃大橋(San Mateo Bridge)上，但沒有發現車主的蹤跡。

據黃倩雅父母介紹，女兒平時與父母同住，生活起居都十分規律。是一家政府機構的精神健康治療師。平常一般早晨7點鐘出門上班。但1日早晨10時，工作單位聯絡家人，稱黃倩雅沒有去上班。家人報警後查看車庫錄像，發現她當日凌晨1時20分左右駕車出門。

據悉，聖馬刁縣高速公路巡警發現車輛後將車拖離大橋。黃倩雅家人取得車輛後，在車載的行車記錄儀中發現車輛大約於事發當日凌晨2時21分左右到達橋上。車輛第一次經過大橋的時候，在未熄火的狀態下有短暫停留15秒鐘，繼續行駛到對岸海沃後又折返開回橋上並停車。

據黃雅倩家人表示，從行車記錄儀的紀錄來看，車輛行駛速度平穩，路線清晰，應該沒有在藥物或酒精作用下架車。但是記錄儀只記錄車輛前方狀況，也沒有錄音，因此車內的狀況不得而知。聖馬刁縣高速公路巡警稱有看過大橋錄像監控，但因為距離太遠，沒法看清現場狀況。

家人和朋友現在希望，可以通過車輛途徑收費站的錄像紀錄或是高速公路監控錄像記錄，來確認黃雅倩的車輛當晚有沒有被跟蹤，在橋上停車期間有沒有和其他人或者車輛有過接觸。也希望警方可以使用無人機巡查附近相關區域，尋找線索。也希望可以有人幫忙解鎖她留在車內的手機，以獲取更多線索。

黃倩雅近照。（受訪者提供）
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山 華人

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