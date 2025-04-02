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舊金山市長推新規 發放毒品用具須配諮詢服務　

記者李怡╱舊金山即時報導
圖為舊金山田德隆社區等候領取物資的民眾。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山田德隆社區等候領取物資的民眾。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）2日宣布，自4月30日起，所有市府資助的公共衛生項目在發放無菌針具與吸毒工具時，必須同時提供諮詢服務或協助轉介至相關機構，否則不得進行物資發放。新政策同時禁止在公共場所發放吸毒用具，標誌著舊金山毒品政策的一大轉向。

羅偉表示，這項變革的動機來自於持續惡化的藥物過量危機。他指出：「不能再接受每天有兩人死於毒品過量的現實。現狀已經無法保障整個社區的健康與安全，也無法真正幫助那些深陷毒癮的人。」

羅偉政府並未說明新政策中「諮詢服務」的具體內容，也沒有交代每位領取者需參加幾次、由哪些機構執行等細節。

記者向市長辦公室查詢相關資訊，截至截稿前尚未獲得回應。

有非營利組織與藥物減害倡議團體迅速在社交媒體上表達強烈反對。全國減害聯盟（National Harm Reduction Coalition）執行長古茲曼（Laura Guzman）直言不諱指出，許多提供吸毒用具的非營利機構早已同時提供戒毒轉介與治療資訊。政府此舉反而可能讓使用者卻步，不願再前來領取物資，進而提高疾病傳播與過量風險，政策應該基於信任與實際效果，而非強制與污名化。」

本報向華人社區了解，多數支持羅偉出台的一系列拯救無家者困境的政策，並表示，舊金山長期面對毒品危機與公共衛生挑戰，針具與吸毒用具的分發一直是減害政策的重要一環。有政策調整推進嘗試改變局面總會帶給社區希望。

目前來看這項新政引發的爭議，預料將在接下來幾周持續發酵。

羅偉 舊金山 華人

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