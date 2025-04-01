聯合航空舊金山飛東京航班疑似漏水 飛行三小時後折返。此為示意圖，非內文所涉及的飛機。（記者李怡╱攝影）

據「舊金山 紀事報」報導，一架從舊金山飛往東京的聯合航空 （United Airlines flight ）班機，3月31日因機艙內部疑似漏水，被迫中途折返舊金山國際機場，導致航程大幅延誤，影響數百名乘客行程。

這架編號為875的航班，原定於美西時間上午11時31分起飛，預計當地時間4月1日下午2時30分抵達東京羽田國際機場。然而，起飛約20分鐘後，有乘客發現機艙後方接近工作區的天花板開始漏水，情況持續引發關注。

根據社群平台Reddit上一段乘客拍攝的影片顯示，機艙內水滴不停滴落，一名旅客寫道：「不太確定發生什麼事，但我們的班機大約飛了20分鐘後就開始漏水，飛機最終決定返航。我以前看過冷凝水滴，但這次的情況完全不同，感覺像是什麼東西爆了。」

這架已有28年機齡的波音 777-200飛機最終於下午12時54分平安降落舊金山，乘客也順利下機。

聯合航空隨後發布聲明，證實因為機艙出現水管漏水的情況，航班決定返回出發地。並表示：「聯合航空875號班機因評估機艙漏水情況而返航舊金山。班機安全降落，乘客已正常下機。」

航空公司表示，已迅速調派另一架飛機接手航程。受此事件影響，乘客預計將延後近七小時抵達東京，最新抵達時間為當地周二晚間8時55分。

儘管事件未造成人員傷亡，但機上不少乘客對突如其來的延誤與機艙設備狀況表示關切，部分人更擔心這是否與飛機老舊有關。聯合航空尚未說明漏水的具體原因，相關維修與調查仍在進行中。