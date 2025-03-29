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哈佛學歷前律師入室性侵女子 被拍成紀錄片美國夢魘

編譯廖宜怡／即時報導
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「美國夢魘」 入室性侵犯穆勒被聖塔克拉拉縣法院判處兩個無期徒刑。（美聯社）
「美國夢魘」 入室性侵犯穆勒被聖塔克拉拉縣法院判處兩個無期徒刑。（美聯社）

六年前因綁架灣區一名女子，後來被發現還犯下其他多宗罪行、造成媒體和社會嘩然的男子，28日遭聖塔克拉拉縣法官判處兩個無期徒刑。

舊金山紀事報報導，28日剛好滿48歲的穆勒（Matthew Muller）因為2015年綁架並性侵東灣委利賀（Vallejo）居民赫斯金斯（Denise Huskins），被判處40年有期徒刑，目前正在服刑中。這起案件最初被警方懷疑是一場騙局，引發社會高度關注，還被Netflix拍成紀錄片「美國夢魘」（American Nightmare）。

在入獄期間，穆勒於今年1月承認兩項入室搶劫和性侵的重罪指控，這兩起事件發生於2009年秋季，地點分別位於聖塔克拉拉縣的山景城和巴洛阿圖。

針對這兩起案件，高等法院法官賽維利（Cynthia Sevely）28日宣判對穆勒處以連續（非同時進行）兩個無期徒刑，穆勒沒有發表任何言論，宣判後即被送回聯邦監獄。

檢察官表示，2009年9月29日，穆勒闖入一名女子位於山景城的家，攻擊了這名女子，並將她綑綁起來，同時強迫她喝下混合藥物，表示要性侵她。女子哀求他離開，穆勒告訴女子應該養狗，然後逃離現場。

2009年10月18日，穆勒又闖入巴洛阿圖另一名女子家中，強迫女子喝下藥物，並將其綑綁並堵住其嘴。檢察官稱，穆勒攻擊了這名女子，但後來被女子說服停止施暴。同樣地，穆勒在離去前也給了受害者「預防犯罪的建議」。

聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）28日說：「我今日要特別感謝這些受害者的勇氣。我們對法醫愈來愈強大的能力、調查人員和檢察官絕不輕言放棄的決心表示欽佩。」

穆勒曾是一名海軍陸戰隊員，畢業於哈佛大學，是一名移民律師，2014年被吊銷律師執照，2015年就發生委利賀事件。

2015年3月23日，穆勒闖入委利賀一戶民宅，強迫一對男女躺在床上不要動，然後綑綁他們、蒙上他們的眼睛，並強迫他們喝下鎮定劑。隨後，穆勒綁架了這名女子，也就是赫斯金斯，他將她藏在汽車後車廂，返回他位於南太浩湖（South Lake Tahoe）的家中，在那裡性侵了赫斯金斯兩次。

兩天後，穆勒開車送赫斯金斯回到她位於南加州杭廷頓灘（Huntington Beach）的家。在赫斯金斯回到家數小時後，委利賀警方表示，「沒有證據可以證明這是一起遭陌生人綁架的事件，或者根本沒有綁架這回事」。

同年，穆勒因類似的入室搶劫案在東灣都布林（Dublin）被捕，警方在對其汽車和住所進行搜查後，發現了與赫斯金斯綁架案有關的證據，包括穆勒從赫斯金斯男友住處偷來的電腦。

赫斯金斯與其男友最終和委利賀市達成250萬美元和解協議，委利賀市也對調查不力做出公開道歉。

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