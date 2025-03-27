NCAA甜蜜16強賽 今晚在舊金山大通中心上演

今年頭號種子的佛羅里達大學目前已豪取八連勝，並在過去15場比賽中拿下14勝。(取自佛羅里達大學Instagram賬號）

舊金山 大通中心（Chase Center）將於27日晚，舉辦國家大學體育協會（NCAA）男子籃球錦標賽甜蜜16強（Sweet 16）賽事，並於周六迎來菁英八強（Elite Eight）的對決。四支西區16強的學校在本周的對陣後，只有一支隊伍能夠挺進今年的全國四強。

今年頭號種子的佛羅里達大學（Florida Gators）於上周日以77比75終結了康乃狄克大學（UConn）13連勝的紀錄，成功晉級甜蜜16強。這支近況火熱的球隊目前已豪取八連勝，並在過去15場比賽中拿下14勝。明星球員Walter Clayton Jr.場均得分近18分，並在對陣UConn的比賽中轟下23分，三分球命中率極高。佛羅里達隊有可能奪得隊史第六次分區冠軍，並希望重現2006與2007年稱霸全國的輝煌。

三號種子的德州 理工大學（Texas Tech Red Raiders）是出了名的三分大隊，他們在第一輪比賽中狂投46記三分球，雖然僅命中13球，但仍成功擊敗北卡羅來納大學威明頓分校（UNC Wilmington）。在第二輪，他們則改變戰術，依靠內線攻勢淘汰了德瑞克大學（Drake），球隊的核心球員JT Toppin為Big 12聯盟年度最佳球員.

賽會四號種子的馬里蘭大學（Maryland Terrapins）在第二輪比賽中上演驚天逆轉，憑藉新秀中鋒Derik Queen的壓哨絕殺，以72比71險勝科羅拉多州 立大學（Colorado State）。球隊的先發五虎場均得分皆超過12分，這是該校自2016年以來首次闖入甜蜜16強，他們的目標是再創2002年奪冠的榮耀。

手握10號種子的阿肯色大學（Arkansas Razorbacks）在錦標賽中表現強勢，連續淘汰勁旅堪薩斯大學（Kansas）與聖約翰大學（St. John’s）。這支球隊在賽季初歷經低潮，但在常規賽末段打出佳績，最終在名人堂級教練Calipari的帶領下，成功挺進甜蜜16強。

27日的比賽結果將決定哪兩支隊伍能夠晉級菁英八強，而周六的決戰澤直接決定西區冠軍，最終勝者將前進聖安東尼奧，爭奪全國四強席位。