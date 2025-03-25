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矽谷商業地產持續低迷 聖荷西辦公大樓遭法拍

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
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位於聖荷西2290 North First St.的一棟辦公與研究大樓，於週一在聖荷西市中心經由信託拍賣與貸款法拍後，被貸款機構正式收回。(取自Google街景圖片）
位於聖荷西2290 North First St.的一棟辦公與研究大樓，於週一在聖荷西市中心經由信託拍賣與貸款法拍後，被貸款機構正式收回。(取自Google街景圖片）

據siliconvalley.com網站報導，矽谷商業地產市場持續低迷，近期又有一棟與灣區知名房地產公司有關的聖荷西辦公大樓因貸款違約遭法拍，顯示灣區辦公市場仍面臨嚴峻挑戰。

位於聖荷西北第一街（2290 North First St.）的一棟辦公與研究大樓，於24日在聖荷西市中心經由信託拍賣與貸款法拍後，被貸款機構正式收回。根據商業房地產網站Compstak的數據，該大樓佔地7萬5900平方呎，目前尚不清楚在法拍前該大樓的實際空置率。

該棟大樓先前由與灣區資深房地產公司Swenson關聯的團體持有。Swenson公司總裁兼執行長斯萬森（Case Swenson）長期深耕聖荷西地區房地產開發，然而這次資產遭法拍，反映出即使是經驗豐富的開發商，在目前的市場環境下也無法倖免於難。

根據聖塔克拉拉縣房地產記錄，Prime Finance Short Duration Holding Co.於2021年提供了一筆1200萬美元的貸款給Swenson相關企業。而在本次法拍中，該貸款機構以不到900萬美元的價格收回該大樓，與2024年1月聖塔克拉拉縣估價辦公室對該物業的估值相比，價值縮水達55.3%。

這次法拍事件並非孤例，北聖荷西的其他辦公大樓近期也面臨類似的財務困境，凸顯出灣區辦公市場需求低迷的趨勢。例如：

3100 North First St. 於2024年5月被貸款機構以1900萬美元收回，後於9月以1750萬美元出售給一家快速成長的生技公司。然而，在2024年1月，該空置大樓的估值仍高達3210萬美元，顯示市場價格明顯下滑。

10 West Tasman 在2024年10月以2370萬美元遭法拍，遠低於年初時的估值5130萬美元。即使前業主曾試圖透過申請破產來避免法拍，最終仍未能成功阻止貸款機構收回大樓。

矽谷商辦市場的持續疲弱，也使得其他開發商與投資人對未來市場趨勢抱持謹慎態度。

貸款 房地產 聖荷西

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