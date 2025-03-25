矽谷商業地產持續低迷 聖荷西辦公大樓遭法拍

位於聖荷西2290 North First St.的一棟辦公與研究大樓，於週一在聖荷西市中心經由信託拍賣與貸款法拍後，被貸款機構正式收回。(取自Google街景圖片）

據siliconvalley.com網站報導，矽谷商業地產市場持續低迷，近期又有一棟與灣區知名房地產 公司有關的聖荷西 辦公大樓因貸款 違約遭法拍，顯示灣區辦公市場仍面臨嚴峻挑戰。

位於聖荷西北第一街（2290 North First St.）的一棟辦公與研究大樓，於24日在聖荷西市中心經由信託拍賣與貸款法拍後，被貸款機構正式收回。根據商業房地產網站Compstak的數據，該大樓佔地7萬5900平方呎，目前尚不清楚在法拍前該大樓的實際空置率。

該棟大樓先前由與灣區資深房地產公司Swenson關聯的團體持有。Swenson公司總裁兼執行長斯萬森（Case Swenson）長期深耕聖荷西地區房地產開發，然而這次資產遭法拍，反映出即使是經驗豐富的開發商，在目前的市場環境下也無法倖免於難。

根據聖塔克拉拉縣房地產記錄，Prime Finance Short Duration Holding Co.於2021年提供了一筆1200萬美元的貸款給Swenson相關企業。而在本次法拍中，該貸款機構以不到900萬美元的價格收回該大樓，與2024年1月聖塔克拉拉縣估價辦公室對該物業的估值相比，價值縮水達55.3%。

這次法拍事件並非孤例，北聖荷西的其他辦公大樓近期也面臨類似的財務困境，凸顯出灣區辦公市場需求低迷的趨勢。例如：

3100 North First St. 於2024年5月被貸款機構以1900萬美元收回，後於9月以1750萬美元出售給一家快速成長的生技公司。然而，在2024年1月，該空置大樓的估值仍高達3210萬美元，顯示市場價格明顯下滑。

10 West Tasman 在2024年10月以2370萬美元遭法拍，遠低於年初時的估值5130萬美元。即使前業主曾試圖透過申請破產來避免法拍，最終仍未能成功阻止貸款機構收回大樓。

矽谷商辦市場的持續疲弱，也使得其他開發商與投資人對未來市場趨勢抱持謹慎態度。