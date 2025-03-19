Walgreen疑似華裔店員 刺傷盜竊者後被抓捕

疑似竊賊從Walgreens衝出，與一名保全及一名穿著藍色上衣、疑似為店員的男子對峙。（取自X賬號FriscoLive415）

舊金山 警方周三清晨逮捕了一名Walgreens員工，該員工涉嫌在店外持械刺傷一名試圖逃跑的竊賊。相關畫面已在社群平台X上流傳。

該暴力事件發生於Castro街400號路段的Walgreens外，事發約兩小時後，X帳號FriscoLive415於早上發布了一段影片，顯示疑似竊賊從Walgreens衝出，與一名保全及一名穿著藍色上衣、疑似為店員的男子對峙。

影片尾聲，該員工突然衝向竊賊，導致竊賊摔倒至地面，物品散落街頭。隨後，警員出現在畫面中，將該名員工戴上手銬並帶離現場。

警方在聲明中未明確確認該員工是否為Walgreens員工，但表示他為Castro街400號某商店工作，並公布其身份為45歲的洪光（Guang Hong，音譯）。洪光因涉嫌使用致命武器攻擊他人（assault with a deadly weapon）被送往舊金山縣監獄候審。

警方尚未透露洪光使用何種武器刺傷竊賊。受傷的30歲男子惠特洛克（Larry Whitlock）則因輕罪竊盜（petty theft）及攻擊罪（battery）被警方傳喚，並送往當地醫院治療，所幸傷勢並不危及生命。

警方表示，洪光拒絕接受醫療檢查。