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「迷你」Ikea 落戶灣區墓穴之城

記者王子涵╱舊金山即時報導
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最新分店與傳統IKEA門市大不相同，顧客無法在當天直接將商品帶回家。（取自IKEA官網）
最新分店與傳統IKEA門市大不相同，顧客無法在當天直接將商品帶回家。（取自IKEA官網）

瑞典家具零售巨頭IKEA於周三正式在北灣柯爾瑪（Colma）開設最新分店。這家店與傳統IKEA門市大不相同，顧客無法在當天直接將商品帶回家。

這家全新的IKEA Colma設計與訂購中心（IKEA Colma Plan & Order Point with Pick-up）位於Colma大道35號，店面僅有2340平方呎，遠小於一般IKEA倉儲式門市，甚至比舊金山的城市概念店還小。

IKEA表示，這是該公司在灣區的第四家分店，主要目標是適應消費者不斷變化的購物習慣。柯爾瑪店的設計重點是為顧客提供個人化的家居設計服務，特別是需要專業設計的廚房、浴室及衣櫃系統等。

與傳統IKEA門市不同，這家店並不販售可當場購買的商品，而是專注於提供設計與規畫服務。顧客可與IKEA專家會面，量身打造家居解決方案，然後下單購買，但商品無法即時取貨。取而代之的是，消費者可以選擇送貨到府，或稍後至店內的提貨點領取訂購的物品。

IKEA美國執行長奎尼奧內斯（Javier Quiñones）在聲明中表示：「這個新據點展現了我們努力將IKEA帶得更貼近消費者，讓大家能更輕鬆且更實惠地取得我們的家居產品和解決方案。」

柯爾瑪雖然以其17座墓園及「死者數量遠超生者1500倍」的奇特城市特色聞名，但這家新店仍然缺少IKEA另一大賣點，即美食廣場。想要品嚐瑞典肉丸的顧客，仍需前往艾姆瑞維爾（Emeryville）、巴洛阿圖或舊金山分店。

瑞典 舊金山 灣區

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