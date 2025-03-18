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輝達GTC大會400家參展 台灣知名科技業共襄盛舉

記者江碩涵／聖荷西即時報導
伺服器大廠美超微（Supermicro）以鑽石級贊助商盛大參展，在廠外展示印有公司Logo的Cybertruck。（記者江碩涵／攝影）
伺服器大廠美超微（Supermicro）以鑽石級贊助商盛大參展，在廠外展示印有公司Logo的Cybertruck。（記者江碩涵／攝影）

今年輝達(NVIDIA)舉辦的GTC大會近400家參展廠商，其中不乏台灣科技大廠，光是參展的台灣廠商就超過20家，彷彿小型的台灣科技展。各家廠商攤位都絞盡腦汁展出最新的科技，鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢也都到現場參與GTC大會，現場氣氛熱烈，就像個科技業界的嘉年華會。

輝達GTC大會愈辦愈熱烈，今年主辦單位預估2萬5千人到場，現場人潮多，連電話收訊都非常的不好。原本輝達的GTC大會是讓開發人員可以學習新技術、拓展人脈，並向行業領袖學習，較像是科技產業圈內的活動，但如今隨著輝達股價飆漲、輝達執行長黃仁勳的魅力，輝達GTC大會也變成電子展般的華麗。

黃仁勳上午演講完今年的AI重點後，下午4時開始在展場逛攤位，原本展場就已擠滿了人，更是擠得水洩不通，原本預計要參觀的好幾家廠商，也因為人潮擁擠而只好取消。

鴻海今年以鑽石級贊助商身分參與輝達GTC大會，鴻海表示，集團參展人數是去年的兩倍，共有超過70位工程師與高階主管出席。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，全球AI伺服器供應鏈中，鴻海是市占率最高的製造商，這些伺服器採用地表最強超級晶片，但鴻海科技實力，遠不止於此，GTC是我們作為Tier-1廠商，運用AI技術展現智慧製造、智慧電動車、智慧城市這三大智慧平台的最佳場所。

劉揚偉在現場說，這場世界級 AI 盛會集結全球最頂尖的合作夥伴，共同探討 AI 未來發展，很高興能夠支持輝達舉辦的GTC大會，也很期待強強聯手，創造佳績。

台灣高雄市長陳其邁今年也率團參加GTC大會，也是全場唯一來自台灣的地方首長。據了解，陳其邁在聽黃仁勳演講時，被安排坐在VIP區，與施崇棠坐在隔壁。陳其邁接受採訪時表示，上了寶貴的一課，有機會了解AI未來趨勢，對智慧城市發展相當有啟發，若高雄經濟經驗能成功，相對在台灣其他城市，或東南亞、東北亞國家的城市，也有非常大的機會可以試行，對落實智慧城市治理來說，非常重要。

今年參與GTC的台灣廠商超過20家。次高等級的鑽石級贊助商有四家台廠，包括鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電。伺服器大廠美超微（Supermicro）也是以鑽石級贊助商盛大參展，將首度亮相搭載輝達最新技術的系統。

白金級贊助商有技嘉、微星，金級贊助商包括英業達、光寶科、和碩，銀級贊助商包括仁寶、聯發科、神達、趨勢科技等。另外還有凌華、研華、華擎、勤誠、廣運、新漢、緯創、緯穎等，涵蓋機器人、主機板、機殼、AI伺服器等領域的台灣廠商參展。

伺服器大廠美超微（Supermicro）以鑽石級贊助商盛大參展，首度亮相搭載輝達...
伺服器大廠美超微（Supermicro）以鑽石級贊助商盛大參展，首度亮相搭載輝達最新技術的系統。（記者江碩涵／攝影）
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）表示，全球AI伺服器供應鏈中，鴻海是市占率最高的製...
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）表示，全球AI伺服器供應鏈中，鴻海是市占率最高的製造商，並在現場攤位解說最新技術。（記者江碩涵／攝影）
場內到處都有販售輝達相關小禮品與配件。（記者江碩涵／攝影）
場內到處都有販售輝達相關小禮品與配件。（記者江碩涵／攝影）
今年輝達(NVIDIA)舉辦的GTC大會近400家參展廠商，其中不乏台灣科技大廠...
今年輝達(NVIDIA)舉辦的GTC大會近400家參展廠商，其中不乏台灣科技大廠，光是參展的台灣廠商就超過20家，彷彿小型的台灣科技展。（記者江碩涵／攝影）
和碩聯合科技也有參展，董事長童子賢也出席GTC大會。（記者江碩涵／攝影）
和碩聯合科技也有參展，董事長童子賢也出席GTC大會。（記者江碩涵／攝影）
台達電在GTC大會中攤位也相當醒目。（記者江碩涵／攝影）
台達電在GTC大會中攤位也相當醒目。（記者江碩涵／攝影）
AI機器人應用是今年科技圈熱門話題之一。（記者江碩涵／攝影）
AI機器人應用是今年科技圈熱門話題之一。（記者江碩涵／攝影）
今年輝達(NVIDIA)舉辦的GTC大會近400家參展廠商，其中不乏台灣科技大廠...
今年輝達(NVIDIA)舉辦的GTC大會近400家參展廠商，其中不乏台灣科技大廠，光是參展的台灣廠商就超過20家，彷彿小型的台灣科技展。（記者江碩涵／攝影）

輝達 鴻海 AI

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