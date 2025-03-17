聖塔克拉拉市聖派翠克節管控酒駕未成年人飲酒

聖派翠克節慶祝活動經常涉及飲酒，安全問題成為不容忽視的重點。(Laura Tancredi / Pexels)

3月17日是聖派翠克節(San Patrick's Day)。這一天人們通常與親朋好友相聚，享受歡樂的氣氛。然而，隨著節日慶祝活動經常涉及飲酒，安全問題成為不容忽視的重點。

聖塔克拉拉市17日發布訊息，呼籲民眾在參與節慶活動時，務必將安全放在首位，避免酒後駕車。警局強調：「不要僅僅依賴運氣，請提前規畫，確保自己有安全的回家方式。」

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，僅在2022年聖派翠克節期間，全美因酒後駕車導致的死亡人數就達到74人。同年，酒後駕車引發的可預防死亡事件總數超過1萬3500起，佔美國交通事故死亡總數的32%。

為保障公共安全，聖塔克拉拉警局於3月17日增派警力，專注攔查疑似酒後或藥物影響下駕駛的司機。同時，警局還於3月15日與加州 酒精飲料管制廳（ABC）合作，在聖塔克拉拉市進行了一項全州性的肩拍（Shoulder Tap）執法行動，針對成人為未成年人購買酒精飲料的行為進行打擊。

這次行動中，執法人員共巡查了五個地點，接觸了24名成人，並逮捕了一人。該行動旨在提高未成年飲酒的危害意識，並確保社區安全。根據ABC廳長麥卡洛（Joseph McCullough）的說法：「我們進行這些行動是為了防止酒精進入青少年的手中。通過阻止未成年飲酒，我們可以提高社區的生活質量並減少酒後駕駛事故。」

肩拍行動的操作方式是由未成年人在執法人員的直接監督下，站在酒類或便利商店外，向顧客請求幫忙購買酒精飲料，並表明自己未滿21歲無法購買酒精飲品。如果成人同意代買，將被以為未成年人提供酒精飲料的罪名逮捕並處以罰款。此類違法行為的最低處罰為1000美元罰款及24小時社區服務。

根據NHTSA的數據，21歲以下的年輕人發生車禍的風險遠高於年長駕駛者，而約有25%的致命車禍與未成年飲酒有關。