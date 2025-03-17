納巴母親疑似酒後駕車 撞樹致兩子女喪生

納巴警方16日表示，一名母親駕車於周日清晨撞樹，導致兩名子女死亡，她因涉嫌酒後或藥物影響下駕駛（DUI）被捕。（納巴警方公佈）

納巴警方16日表示，一名母親駕車於周日清晨在納巴撞樹，導致兩名子女死亡。她因涉嫌酒後或藥物影響下駕駛（DUI）被捕。

加州 高速巡警（CHP）官員龐普利亞諾（Vince Pompliano）表示，事故發生在上午7時20分左右，警方接獲911報案後趕往現場，在29號公路（Highway 29）靠近伊莫拉大道（Imola Avenue）出口附近發現車禍。兩名孩童，9歲女孩與10歲男孩，當場被宣告死亡。

孩子的母親巴拉哈斯（Yesica Barajas）因重傷被送往納帕的皇后谷醫療中心（Providence Queen of the Valley Medical Center）。龐普利亞諾表示，她仍在警方監視下接受治療，並將在出院後以DUI嫌疑被捕。現年31歲的巴拉哈斯來自納巴，可能面臨更多指控，具體罪名將待CHP完成調查後決定。警方懷疑，除酒精或毒品外，超速也是肇事因素之一。

警方表示，事故未涉及其他車輛。

據報道，調查人員正在確定巴拉哈斯駕駛的2006年款日產轎車何時偏離高速公路南向匝道，撞上距離道路「相當遠」的一棵樹。龐普利亞諾指出，由於車輛在撞擊時損壞了車頭燈，可能導致事故發生後數分鐘乃至數小時後才被路過駕駛者發現並報警。