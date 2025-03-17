輝達2025 GTC大會開幕 門票全賣光

輝達GTC大會門票全賣光。（取自輝達GTC網站）

2025年3月17日，輝達 GTC大會在美國聖荷西 盛大開幕。根據輝達官方通報，會議、工作坊及展覽的所有門票在16日晚間已經全數售罄，顯示出業界對AI 領域未來發展的高度關注。

在大會首日，輝達官方發布了一篇名為「解釋標記（Token）：人工智慧的語言和貨幣」的文章，深入探討了標記在AI訓練與推理中的關鍵角色。文章指出，AI模型利用標記作為數字單元進行數據處理，從而實現預測、生成及推理等功能，並揭示了AI工廠如何利用先進的硬體與軟體來加速標記處理，降低運算成本，創造更高的商業價值。

這篇文章的發布使人猜測，輝達可能會在本次大會上主推基於標記處理的最新產品。輝達介紹了其最新的GPU技術，特別是RTX 50系列和AI加速硬體，這些產品旨在提升標記處理與大規模數據處理效能。配合NVIDIA的軟體解決方案，如TensorRT和CUDA，輝達不僅為開發者提供高效能平台，還能幫助企業在AI應用中提高效能與盈利。

透過這些技術創新，輝達強調，AI正成為新工業革命的核心動力，而標記則將成為未來AI經濟學的基礎，推動全球AI技術的普及與應用。