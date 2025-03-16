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藝術點亮城市：張美春的馬賽克作品裝點灣區

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
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張美春為貝爾蒙城市廣場創作的馬賽克壁畫使用了原址歷史建築殘留的建築材料，保存了城市的歷史記憶。（受訪者提供）
張美春為貝爾蒙城市廣場創作的馬賽克壁畫使用了原址歷史建築殘留的建築材料，保存了城市的歷史記憶。（受訪者提供）

灣區這片充滿多元文化與創意的土地上，張美春（Xuan My Ho）的馬賽克作品成為一道亮眼的風景。這位富有才華的藝術家通過一片片手工打造的彩色瓷磚與玻璃，創作出充滿生命力的藝術，將日常空間轉化為令人驚嘆的藝術畫布。

越南到灣區：藝術之路的起點

出生於越南的華裔張美春，原先在灣區大型科技公司工作。1999年去西班牙旅行的時候，她被加泰隆尼亞建築師高第（Antoni Goudi）的馬賽克拼圖作品打動，認為這才是自己真正的熱愛。

回到灣區後，她修習了馬賽克藝術課程。每天晚飯後會一直創作到半夜，周末更是完全沈浸在馬賽克藝術的創作中。不過直到2017年她才結束在科技公司的工作，成為全職的馬賽克藝術家。

用馬賽克講述灣區的故事

張美春的作品廣泛分佈於灣區的公共場所，從消防隊到社區中心，無不展現她對在地文化的深刻理解。她的作品不僅是一種視覺享受，更是社區記憶的載體。

張美春曾經帶領灣區塢德賽金斯山社區的居民共同完成和裝置了五座美麗的馬賽克長椅。38名義工和支持者共花費了六個周六兩個周五和一個周日的時間來完成這些作品。

從材料到理念：創作的每一步

張美春的創作過程充滿了對細節的關注。最開始的時候，她百分百都使用陶瓷片，後來開始加入彩繪玻璃，鏡子，小石頭，貝殼，串珠或是任何能夠找到的合適材質。她認為藝術創作的過程像是講故事一樣，她隨心而動。最近幾年，她旅行很多，旅途中的風景都是她靈感的來源，日常生活中的細節也是她創作的源泉。

從牆壁裝飾藝術這樣的2D作品，也逐漸延伸到家具，首飾，文具和雕塑等3D藝術作品的領域。她的作品注重自然和人文的結合。例如為金斯山社區創作的壁畫中，每一位捐贈者的名字都留在了手工製作的陶瓷葉片上。

藝術中的挑戰與成長

儘管創作過程充滿熱情，張美春坦言，作為馬賽克藝術家也面臨不少挑戰。「馬賽克是一種耗時又費力的藝術形式，需要極大的耐心和專注，」她說。「尤其是大型公共項目，從與社區協調到施工，每一步都要經過仔細規劃。」

然而，她也從挑戰中找到了成長的機會。「每一個作品完成後，看到人們與藝術互動時的笑容，所有的努力都變得值得。」

灣區 越南 加泰隆尼亞

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