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「是懲罰還是保護」舊金山市民對超速攝影機的不同看法

記者李怡/舊金山即時報導
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「是懲罰還是保護」，舊金山市民對超速攝影機有不同看法。（記者李怡╱攝影）
「是懲罰還是保護」，舊金山市民對超速攝影機有不同看法。（記者李怡╱攝影）

從本周開始，舊金山的 33 個路口將正式啟用超速攝影機，專門抓拍超速行駛者，兩個月的警告期後，違規者將面臨 50 美元起跳的罰單，最高可達 500 美元。這項政策一公佈，市民們的意見立刻炸開了鍋。

對住在米慎區的卡特(Lisa Carter ）來說，這些攝影機來得太遲了。她住的街區學校、公園多，車流卻像高速公路，孩子過馬路得膽戰心驚。她說：「我每天都要牽著我 6六歲的兒子過 Valencia 街，那些車根本不會慢下來，」

她抱怨：「我們不是應該保護孩子嗎，如果幾張罰單能讓駕駛長點記性，我完全支持。」

她的鄰居馬丁內斯( Jorge Martinez ）也是超速攝影機支持者。「這不是懲罰，這是保護，」他說，「去年我朋友的媽媽就在 Potrero Hill 被撞了，肇事者開超速，然後就跑了。這種事如果發生在家人身上，你才會知道有多痛。」

但也不是所有人都買帳。開 Uber 的陳麥可( 音譯，Mike Chen ）就覺得，這政策根本是變相收割市民錢包。他說：「舊金山的路本來就亂七八糟，限速忽快忽慢，誰知道哪條路突然 25 mph（每小時 25哩）？你沒注意到，咔嚓一下，50 塊就飛了。」他一邊說，一邊無奈地搖頭，「政府說這是為了安全，但說到底，這只會讓大家更討厭開車。」

來自 Sunset 區的李大衛(音譯，David Lee) 也對這個政策超不爽。「如果政府真的關心安全，為什麼不修修那些爛透了的坑洞，或者設更多減速帶」他質疑，「這些攝影機就是放在那裡，等著抓你犯錯，然後寄張罰單來賺錢。」

當然，也有人卡在中間，又擔心安全，又不喜歡政府監視。像是羅德里格斯(Emma Rodriguez）住在市中心，每天通勤都會經過 市場街(Market Street)。

「說實話，我討厭攝影機，我不想感覺自己一直被監視，」她說，「但我也不能否認，這座城市的駕駛真的很瘋狂。你有時候站在人行道上，還得擔心會不會有車衝過來。我不覺得這是解決問題的終極辦法，但如果這些攝影機能讓某些人輕一點踩油門，也許就值得吧。」

超速攝影機還沒正式運作，市民之間的爭論已經熱火朝天。這是一種必要的安全措施，還是政府的搖錢樹，真的能讓這座城市變得更安全，還是只是讓駕駛更加憤怒，真正的答案，可能得等幾個月後的街頭狀況，才能見分曉。

「是懲罰還是保護」，舊金山市民對超速攝影機有不同看法。（記者李怡╱攝影）
「是懲罰還是保護」，舊金山市民對超速攝影機有不同看法。（記者李怡╱攝影）

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