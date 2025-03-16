「異形接觸？」Space X龍飛船到達太空站 受困太空人要回家了

新到達的Crew-10的4位成員和太空站上的人員握手擁抱。（取自NASA視頻畫面）

美國航太 總署（NASA)16日發布訊息，航太總署太空人 麥凱蘭（Anne McClain)、艾爾斯（Nichole Ayers)、日本宇宙航空開發局（JAXA)太空人大西卓哉（Takuya Onishi）以及俄羅斯 航太（ROSCOSMOS)宇航員佩斯科夫（Kirill Peskov)乘坐SpaceX 龍太空船，在美東時間周日凌晨12時04分到達國際太空站（ISS)。當時太空站正在大西洋上空約260哩處。

據福斯新聞報導，太空站上的俄羅斯宇航員衛格納（Ivan Vagner)戴上了異形面具歡迎乘坐龍太空船到達的4位太空人。他們是周五晚間從佛州甘迺迪太空中心發射升空，經過29小時的航行後抵達國際太空站的。

在龍太空船的太空艙接入太空站後，太空站工作人員開始為四位太空人下船作準備。通訊畫面中可以看到衛格納帶著異形面具身穿套頭衫飄來飄去，氣氛輕鬆。

航太總署的在聲明中透露，4位太空人在美東時間凌晨1時35分進入到太空站。

已經滯留太空站九個月之久的太空人之一的威廉斯（Suni Williams)打開艙門，新到達的Crew-10的4位成員和太空站上的人員握手擁抱。

根據本報之前的報導，太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯去年6月以來就被迫滯留在國際太空站，兩人原本搭乘的波音公司（Boeing）星際飛機號（Starliner）太空船出現推進系統問題，經判斷不適合載運他們返回地球。