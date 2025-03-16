川普推翻拜登政令 加州兩座國家園林失去保護地資格
就在剛過去的周五，川普總統簽下行政命令，撤銷了拜登在任期最後一周才設立的兩座國家保護園林，分別是薩蒂特拉國家園地（Sáttítla National Monument）和查克瓦拉國家園地（Chuckwalla National Monument）。這意味著，原本受到聯邦政府保護的近85萬畝荒野和山地，現在可能會向開發者敞開大門。
其中，薩蒂特拉園地位於加州北部的梅迪辛湖(Lake Medicine)高地，距離舊金山約350哩。這片土地位於聖沙士達山東北方，擁有壯觀的熔岩床、隱秘的地下洞穴，還有一座體積為瀑布山脈（Cascade Range）之最的巨型火山。對於皮特河部族（Pit River Tribe）、莫多克族（Modoc）、沙士達族（Shasta）、卡魯克族（Karuk）和溫圖族（Wintu）等原住民來說，這裡不只是風景，更是精神寄託，是祖先世代居住與祈禱的聖地。
2025年1月，拜登在卸任前夕宣布設立這兩座國家園林，理由很簡單：要守護這片土地，防止採礦、鑽探和能源開發破壞它的原始風貌。拜登執政期間，保護的聯邦土地面積超越歷屆總統，而這個決定，正是他任內環保政策的最後一塊拼圖。
但川普一上台就展開大刀闊斧的「政策反轉」，這次也不例外。他的最新行政命令一口氣撤銷了拜登的19項環保措施，而這兩座國家園林就是其中的「受害者」。這與川普的競選承諾完全一致，要推翻拜登時期的環保規定，讓更多土地重新開放給企業發展。
這個決定一出，環保團體和加州政府立刻炸鍋。許多部落組織也表達憤怒，他們擔心，這片珍貴的文化與自然遺產，會因為開發與開採，而永遠改變模樣。
目前尚不清楚加州政府或環保團體是否會採取法律行動來阻止這一決定。但可以確定的是，關於這片土地的未來，這場拉鋸戰，還遠遠沒有結束。
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