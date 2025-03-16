川普推翻拜登政令 加州兩座國家園林失去保護地資格

川普推翻拜登政令，加州兩座國家保護園林告別保護地資格。（記者李怡/攝影）

就在剛過去的周五，川普 總統簽下行政命令，撤銷了拜登 在任期最後一周才設立的兩座國家保護園林，分別是薩蒂特拉國家園地（Sáttítla National Monument）和查克瓦拉國家園地（Chuckwalla National Monument）。這意味著，原本受到聯邦政府保護的近85萬畝荒野和山地，現在可能會向開發者敞開大門。

其中，薩蒂特拉園地位於加州 北部的梅迪辛湖(Lake Medicine)高地，距離舊金山約350哩。這片土地位於聖沙士達山東北方，擁有壯觀的熔岩床、隱秘的地下洞穴，還有一座體積為瀑布山脈（Cascade Range）之最的巨型火山。對於皮特河部族（Pit River Tribe）、莫多克族（Modoc）、沙士達族（Shasta）、卡魯克族（Karuk）和溫圖族（Wintu）等原住民來說，這裡不只是風景，更是精神寄託，是祖先世代居住與祈禱的聖地。

2025年1月，拜登在卸任前夕宣布設立這兩座國家園林，理由很簡單：要守護這片土地，防止採礦、鑽探和能源開發破壞它的原始風貌。拜登執政期間，保護的聯邦土地面積超越歷屆總統，而這個決定，正是他任內環保政策的最後一塊拼圖。

但川普一上台就展開大刀闊斧的「政策反轉」，這次也不例外。他的最新行政命令一口氣撤銷了拜登的19項環保措施，而這兩座國家園林就是其中的「受害者」。這與川普的競選承諾完全一致，要推翻拜登時期的環保規定，讓更多土地重新開放給企業發展。

這個決定一出，環保團體和加州政府立刻炸鍋。許多部落組織也表達憤怒，他們擔心，這片珍貴的文化與自然遺產，會因為開發與開採，而永遠改變模樣。