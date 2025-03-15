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金山男子酒店殘忍割喉殺人 1部手機現原形

記者劉先進／舊金山即時報導
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舊金山地檢長謝安宜表示，37歲的男子薩赫諾在SOMA酒店房間內暴力割喉受害者致死。因為在另一起案件中被捕且持有死者手機，才東窗事發。（記者劉先進╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，37歲的男子薩赫諾在SOMA酒店房間內暴力割喉受害者致死。因為在另一起案件中被捕且持有死者手機，才東窗事發。（記者劉先進╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，37歲的男子薩赫諾（Sergii Sakhno）在SOMA酒店房間內暴力割喉受害者致死，且試圖用漂白劑清洗滿地的血跡、毀屍滅跡，並擄走現場財物。因為在另一起案件中被捕且持有死者手機，才東窗事發。

薩赫諾被控謀殺罪、故意使用致命和危險的武器實施謀殺罪，但在13日的過堂中，他拒不認罪並否認指控。謝安宜表示，謹向受害者家屬表示慰問，並保證辦公室將竭盡全力為他們伸張正義，「我們社區不允許發生這種可怕的暴力事件。」

根據法庭文件，2024年10月30日，薩赫諾涉嫌在SOMA第七街的一家酒店客房內兩次割斷受害者的喉嚨，割到骨頭，導致受害者死亡。據稱，在殺死受害者後，他試圖用漂白劑清洗滿地都是的血跡。 當天下午4時30分，舊金山警方接到報警，稱酒店房間內有一名昏迷不醒的人，他們趕到現場後，聞到房間內彌漫著濃烈的漂白劑氣味，房間已被洗劫一空。

警官在浴室地板上發現了受害者的屍體，受害者的雙腿有一半在淋浴間裡。 頸部有兩處致命的大傷口，切斷了主要動脈、靜脈、氣管和脊椎。10月31日，在發生另一起事件後，薩赫諾於次日被拘留。在逮捕時，發現他持有受害者的手機。

薩赫諾目前被拘留。由於他可能對公共安全構成威脅，謝安宜辦公室決定將其拘留候審。法院批准了拘留候審的動議。他的下一次出庭日期是4月8日，屆時將確定未來的訴訟程式。雖然已經提出指控，且地檢長檢察官辦公室兇殺案調查組正在處理此案，但調查仍在進行中。任何知情者請致電警局舉報熱線1-415-575-4444，或發送短信至TIP411，並在短信開頭注明SFPD。知情者可以匿名舉報。

舊金山

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