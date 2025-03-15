灣區旅遊暨冒險展 台灣館最大獎舊金山台北來回機票

觀光署15、16日兩天參加灣區旅遊暨冒險，今年主題以「台灣魅力‧驚喜無限」為設計，現場人潮踴躍。（記者江碩涵／攝影）

中華民國交通部觀光 署（Taiwan Tourism Administration）本月15、16日兩天參加灣區 旅遊暨冒險展（Bay Area Travel & Adventure Show），今年主題以「台灣魅力‧驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder）為設計，現場人潮踴躍，許多消費者積極參與小活動並在裝置前拍照打卡和抽獎，旅美大提琴家柯容軒（Cellokoko）帶來精采演出，贏得許多主流人士的喝采。

旅美大提琴家柯容軒（Cellokoko，中）及駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（右）、台北駐舊金山經濟文化辦事處觀光組副主任洪幸慈（左）合影。（記者江碩涵／攝影）

根據觀光署統計資料，2024年美國到台灣旅遊人數達65萬1,264人次，不但突破疫前水準，也比2019年成長了7.6%，2024年12月更創下單月超過7萬人次的歷史紀錄，顯示北美到台灣旅遊的市場復甦動能強勁。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，台灣對北美旅遊市場來說，有非常高的魅力，第一大特色就是台灣的美食，台灣美食結合世界各國美食的優點，發展出台灣自己特有的美食夜市文化，許多旅客到台灣第一件事情就是「享受美食」。

觀光署參加灣區旅遊暨冒險展，並在現場大舞台上介紹台灣觀光優勢，人潮踴躍。（記者江碩涵／攝影）

之前輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳每到台灣，就引發人潮追逐他所吃的美食，美食文化已成了台灣代表。

賴銘琪表示，台灣的旅遊特色第二個強項就是安全。他表示，台灣犯罪率低、治安好，晚上11、12時走在路上也不用擔心，觀光客到台灣也能盡情享受夜生活。

賴銘琪說，台灣旅遊優點的第三點則是便利，無論是交通還是生活都十分便利，交通上有高鐵、捷運，南來北往都十分順暢；台灣有1萬2千家便利商店，隨時都能在便利商店購物和滿足生活需求，這也是北美許多旅人嚮往的地方。

灣區旅遊暨冒險展是北加州最大旅展，各國、各地觀光單位也積極在旅展上較勁，整點的表演也能展現創意。觀光署今年邀請到現任舊金山歌劇院副首席大提琴家柯容軒代表台灣館，在大會主舞台上演出台灣民謠「望春風」、「青蚵嫂」及大提琴經典曲目「天鵝」，透過音樂傳遞台灣意象。柯容軒也在舞台上以英文解釋曲目意義，讓主流更加了解台灣本土文化。

觀光署表示，今年參與旅展的主題是「台灣魅力‧驚喜無限」，並在展場中呈現台灣山、海觀光多樣魅力，現場以高雄旗津彩虹拱門、台灣單車環島1號線地圖作為展場亮點，吸引民眾到展攤了解更多台灣觀光亮點。

這次旅展以台灣單車環島1號線地圖作為展場亮點，有主流人士特別停下腳步觀看地圖。（記者江碩涵／攝影）

觀光署在展場推出台灣觀光亮點記憶大考驗、蛇年小提燈及祈福天燈DIY等，吸引許多親子、孩童停留玩耍。（記者江碩涵／攝影）

此外還有每日整點推出互動體驗活動，串連台灣自然美景及人文風光，包含台灣觀光亮點記憶大考驗、蛇年小提燈及祈福天燈DIY等，吸引許多親子、孩童停留玩耍。活動期間觀光署也邀請旅遊推廣合作夥伴，包括華航、長榮、星宇航空以及Mango Tours、EWorld Tours等廠商，在展覽期間提供台灣旅遊諮詢和限時優惠。

台灣館連續兩天推出舊金山-台北經濟艙來回機票抽獎及台灣觀光旅遊好禮包抽獎，灣區民眾若有興趣，還可把握3月16日場次。

時間：2025年3月15、16日上午11時至下午3時

地點：Santa Clara Convention Center（台灣館位於攤位#929，大門入口處）

地址：5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054