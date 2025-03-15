勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）

舊金山 標準報（San Francisco Standard）報導，自 2009 年作為勇士隊（Warriors）首輪選秀狀元來到灣區 以來，柯瑞 （Steph Curry）在阿賽頓（Atherton）買下了豪宅，在四季酒店（Four Seasons）買下了豪華公寓。

現在，這位房地產愛好者又開始涉足商業領域。周四（13日），他的公司發布了位於 Dogpatch 的一棟五層建築的效果圖，該公司計畫在這棟建築中建造辦公室，並在底層建造一個向公眾開放的活動空間。

Thirty Ink由柯瑞旗下的8家公司和13個實體組成，一旦工程竣工，將從目前位於SoMa的 Howard街1159號的辦公室搬遷至此。

柯瑞的事業包括製作電影、電視節目和播客的媒體公司，威士忌品牌以及房地產諮詢公司。他還是 Under Armour 旗下柯瑞品牌的總裁，該品牌是柯瑞簽名鞋的製造商，據分析師估計，柯瑞簽名鞋的年銷售額達 2億5000萬美元。

此外柯瑞還是風險投資公司 Penny Jar Capital 的顧問。

根據公開記錄，柯瑞擁有的一家公司去年以 850 萬美元的價格購買了 20 街 600 號的土地，並計畫夷平該地塊上的兩層混凝土建築。

營運長威廉士（Tiffany Williams）告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），「這是 Thirty Ink 公司發展的關鍵一步，它堅定了我們在灣區，特別是舊金山發展的決心。」

她補充說：「柯瑞的職業生涯即將結束，他身後的歲月比他前面的更多。我們要說的是，工作不會停止。我們將繼續在這裡工作、成長，並提升這裡的地位。」

該項目已於去年四月獲得批准，但開發團隊需要在破土動工前獲得許可證。威廉士說，一旦獲得許可，大樓將需要大約 18 個月的時間才能完工。

拆除許可證已於八月份獲得批准，而挖掘地下地基的申請正在接受建築檢查部的審查。

總部位於屋崙的 Workshop1 是該項目的建築設計公司，將負責該項目的開發。

項目文件顯示，這座 2萬5000 平方呎的建築將設有辦公室、實驗室和藝術空間，另外在五樓還有一個 4700 平方呎的三居室單元，供來自外地的商務客人使用。大樓還將設有一個屋頂平台。

在柯瑞收購該地塊之前，另一家當地開發商也與 Workshop1 合作，打算將其改造成一座多功能公寓樓。

該項目毗鄰計畫中的 Pier 70重建項目，距離大通中心（Chase Center）半哩。球場周邊的米慎灣（Mission Bay） 是舊金山商業地產困境中難得的亮點。