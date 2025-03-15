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勇士隊球星柯瑞下個大計畫：舊金山最時尚街區擁有大樓

編譯組╱即時報導
柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）
柯瑞打算在舊金山最時尚的街區建造自己的辦公大樓。（電視新聞截圖）

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，自 2009 年作為勇士隊（Warriors）首輪選秀狀元來到灣區以來，柯瑞（Steph Curry）在阿賽頓（Atherton）買下了豪宅，在四季酒店（Four Seasons）買下了豪華公寓。

現在，這位房地產愛好者又開始涉足商業領域。周四（13日），他的公司發布了位於 Dogpatch 的一棟五層建築的效果圖，該公司計畫在這棟建築中建造辦公室，並在底層建造一個向公眾開放的活動空間。

Thirty Ink由柯瑞旗下的8家公司和13個實體組成，一旦工程竣工，將從目前位於SoMa的 Howard街1159號的辦公室搬遷至此。

柯瑞的事業包括製作電影、電視節目和播客的媒體公司，威士忌品牌以及房地產諮詢公司。他還是 Under Armour 旗下柯瑞品牌的總裁，該品牌是柯瑞簽名鞋的製造商，據分析師估計，柯瑞簽名鞋的年銷售額達 2億5000萬美元。

此外柯瑞還是風險投資公司 Penny Jar Capital 的顧問。

根據公開記錄，柯瑞擁有的一家公司去年以 850 萬美元的價格購買了 20 街 600 號的土地，並計畫夷平該地塊上的兩層混凝土建築。

營運長威廉士（Tiffany Williams）告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），「這是 Thirty Ink 公司發展的關鍵一步，它堅定了我們在灣區，特別是舊金山發展的決心。」

她補充說：「柯瑞的職業生涯即將結束，他身後的歲月比他前面的更多。我們要說的是，工作不會停止。我們將繼續在這裡工作、成長，並提升這裡的地位。」

該項目已於去年四月獲得批准，但開發團隊需要在破土動工前獲得許可證。威廉士說，一旦獲得許可，大樓將需要大約 18 個月的時間才能完工。

拆除許可證已於八月份獲得批准，而挖掘地下地基的申請正在接受建築檢查部的審查。

總部位於屋崙的 Workshop1 是該項目的建築設計公司，將負責該項目的開發。

項目文件顯示，這座 2萬5000 平方呎的建築將設有辦公室、實驗室和藝術空間，另外在五樓還有一個 4700 平方呎的三居室單元，供來自外地的商務客人使用。大樓還將設有一個屋頂平台。

在柯瑞收購該地塊之前，另一家當地開發商也與 Workshop1 合作，打算將其改造成一座多功能公寓樓。

該項目毗鄰計畫中的 Pier 70重建項目，距離大通中心（Chase Center）半哩。球場周邊的米慎灣（Mission Bay） 是舊金山商業地產困境中難得的亮點。

柯瑞 舊金山 灣區

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