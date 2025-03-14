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灣區物價飛漲30% 居然有餐廳漢堡只賣2美元

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Campus Burgers菜單的基本漢堡售價僅1.99美元。顧客最多可點8塊牛肉餅加上8片起士，稱為「8x8」，售價16.93美元，這款大份量三明治(如圖)很受歡迎。(圖取自Campus Burgers官網)
Campus Burgers菜單的基本漢堡售價僅1.99美元。顧客最多可點8塊牛肉餅加上8片起士，稱為「8x8」，售價16.93美元，這款大份量三明治(如圖)很受歡迎。(圖取自Campus Burgers官網)

灣區顧客已越來越習慣一定程度的價格衝擊，三明治、雞尾酒與葡萄酒價格全都得20美元以上。根據消費者物價指數數據，整體而言，舊金山地區外食成本自2020年以來，已上漲近30%。然而，消費者仍有機會在灣區以不到2美元的價格，買到一個漢堡。

「舊金山紀事報」報導，灣區漢堡售價不到2美元，是真的！「Campus Burgers」距離聖荷西州大僅有幾步距離，將2盎司牛肉餅夾進軟麵包內的漢堡，售價1.99美元。

店主安傑羅普洛斯(Jim Angelopoulos)去年7月開了這家餐廳，龐大銷售量加上附加食品起士與肉餅，以低於許多競爭對手的價格，推動業務發展。

安傑羅普洛斯表示，他的朋友曾告訴他，不要這樣做，將損失很多錢。但是，Campus Burgers餐廳一天服務1000-2000人。他原是知名早餐店「Scrambles」的創辦人與老闆，經營這家店十年後出售。之後又開設另一家早餐店「Yolked」，在莫甘山(Morgan Hill)經營了五年。

安傑羅普洛斯與兒子馬克(Mark)一起尋找下一個創業機會時，部分受到傳記片「the Founder」的啟發，片中講述速食店麥當勞(McDonald′s)如何從南加州一個漢堡攤位，發展成為一個遍布全球的漢堡帝國。影片詳細介紹降低開銷的成功案例，為現代速食店繪製藍圖。他們回憶起快要消失不見的速食促銷方式1美元菜單，父子倆決定盡可能降低漢堡價格。

安傑羅普洛斯表示，當提供有價值的東西時，人們將總是珍惜。

Campus Burgers菜單很簡單：主餐包括一份配有炸洋蔥的基本漢堡，1.99美元，安傑羅普洛斯稱其為「具有吸引力的招牌菜」(attention grabber)。起士漢堡2.99美元，配料有墨西哥辣椒蛋黃醬與一片起士；雙層起士漢堡4.99美元，有雙層牛肉餅與雙層起士。

顧客最多可點8塊牛肉餅加上8片起士，稱為「8x8」，售價16.93美元。這款大份量三明治出乎意料大受歡迎，安傑羅普洛斯說，每天都會至少賣出一份，孩子們喜歡挑戰。

他估計餐廳每天要用掉2500片牛肉餅，或約300磅牛肉。

菜單也包括薯條3.99美元，慷慨的份量薯條放進杯內可分享；蘇打水2.29美元，則是大部分速食店高利潤來源。餐廳很快會推出奶昔產品。由於菜單簡單，訓練員工可容易上手。

餐廳平均消費為9美元，餐廳周一至周六上午11時至午夜的客流量都很大。Campus Burgers周日不營業。周一至周四，學生約占總客數80%。周末，家庭顧客約占客流量一半。安傑羅普洛斯表示，一家四口在Campus Burgers用餐，費用不到25美元。

儘管牛肉與勞工費用上漲，重擊餐廳盈利，但店主仍堅持以量取勝。安傑羅普洛斯說，提高價格方式很吸引人，但餐廳有信心可讓顧客進門。必須接受事情的好壞兩面。

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