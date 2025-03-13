聖荷西汽修店老闆涉保險欺詐 臥底揭3000元假修費

汽車修理店在車輛受損定價方面的操作空間很大，成為車輛保險欺詐的重災區。此為示意圖，並非內文涉及的汽修店。(Cottonbro Studio / Pexels)

聖塔克拉拉縣地檢長辦公室日前發布訊息稱，最近的一次臥底誘捕行動中，聖荷西一家汽車修理店的老闆因涉嫌保險 欺詐被指控。

49歲的嫌疑人艾斯克巴（Jairon Escobar）是Radiator & Body Parts汽修店的老闆和運營人。檢方調查人員「新購買的」釣魚車輛只有一處凹痕。嫌犯卻在保險損害預估中添加了數千美元並不存在的損傷。

據悉，艾斯克巴2017年就曾因為欺詐被定罪。他已經於周二因保險欺詐未遂重罪指控被提審。如果定罪，將會面臨牢獄之災。

地檢長羅森（Jeff Rosen)表示：「汽車保險欺詐讓保費 飆升，讓車主錢包受損。」他對昧著良心非法獲利的汽修店老闆說：「你的下一個顧客有可能就是一位便衣警察。因為欺詐而失去自由並不值得。」

根據FBI提供的非健保欺詐統計數字，美國家庭每年平均要因為欺詐而多付400到700元的保費。

有組織汽車保險欺詐行動小組由來自聖塔克拉拉縣地檢長辦公室，加州 高速巡警以及加州保險部門的調查員組成。

去年5月，行動小組的臥底行動不僅發現汽修店涉及保險欺詐，還鼓勵修車的客戶也參與保險欺詐。針對艾斯克巴汽修店的行動就是其中一例。

行動小組利用全美保險犯罪局提供的一輛豐田凱美瑞汽車作為誘餌。這輛車只有前輪擋板處有一處凹痕。艾斯克巴鼓勵便衣人員對保險公司說車輛有超過3000美元的損傷，然後把預估的修理費提交給了Mercury保險。

南灣汽車保險經紀郭女士表示，其實一般保險經紀公司都有自己指定合作的汽修店。在和保險公司聯絡報告車輛事故的時候，就可以向工作人員詢問附近的合作汽修店。保險公司對合作的汽修店在評估損失和修理程序方面都有更好的掌控。建議對汽修店收費標準和流程不是很清楚的客戶，遇到類似情況儘量選擇保險公司網路之內的汽修店，會比較有保障。