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舊金山中領館批美方對華加徵關稅 芬太尼問題不該成為政治籌碼

記者李怡╱舊金山即時報導
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張建敏表示，美方對華加徵關稅無助於解決芬太尼問題。（記者李怡╱攝影）
張建敏表示，美方對華加徵關稅無助於解決芬太尼問題。（記者李怡╱攝影）

中國駐舊金山總領事張建敏在日前媒體發布會上就芬太尼管控問題發表講話，強調中國在全球禁毒領域的領先地位，批評美方以芬太尼問題為由對中國加徵關稅的做法。他指出，中國早在2019年便應美方要求率先將芬太尼類物質整類列管，成為全球首個採取此舉的國家，並與美方持續推動國際禁毒合作。然而，美方的回應卻是對華加徵20%關稅，這一行為不僅損害了中美禁毒合作，更進一步影響雙邊經貿關係。

張建敏強調，中國禁毒政策堪稱全球最嚴格，執行力度最徹底，境內無芬太尼濫用問題，這一點已在「中國的芬太尼類物質管控」白皮書中有明確數據支撐。他指出，中方的努力純粹出於人道主義精神，而非自身需求，「中國沒有芬太尼問題，卻為美國提供了各種幫助。」

然而，美方非但沒有感謝中國的努力，反而以芬太尼為由，對華商品加徵20%關稅。對此，張建敏嚴厲批評，認為此舉嚴重破壞中美禁毒與經貿合作的基礎，並強調中國人民對此深感憤慨，堅決反對。

對於美方動輒揮舞關稅大棒，張建敏援引經濟學家的研究反駁，指出高關稅的最終成本將由美國消費者埋單。他列舉數據顯示，關稅上調後，美國智慧手機均價將上漲213美元，汽車價格則將飆升3125美元，直接影響美國民眾生活成本。

「關稅戰能解決美國的芬太尼危機嗎？答案是否定的，只會讓情況變得更糟！」張建敏說，美方一再透過貿易戰打壓中國，但結果如何？「美國的貿易逆差是擴大了還是縮小了？製造業競爭力是上升了還是下降了？民眾的生活是變好了還是變糟了？答案不言自明。」

在談及毒品防治時，張建敏分享了中國的成功經驗。他表示，中國在毒品問題上的解決方案並非簡單的打擊與懲罰，而是構建了一整套預防教育與社區支持體系。

「我們從學校、社區到家庭，都對孩子進行預防教育，讓他們從小學會如何拒毒。」張建敏說，企業和公共場所也受到嚴格管理，確保毒品無法輕易流入市場。

對於吸毒者，中國的做法並非一味拋棄，而是強調家庭與社區的支持。「一旦有人染上毒癮，不是讓他自生自滅，而是整個家庭、社區共同參與，幫助他戒毒、重返社會。」他舉例，許多社區會有志願者提供心理輔導，協助戒毒者找到工作，幫助其真正回歸正常生活。

張建敏指出，找替罪羊推卸責任容易，但不是解決問題的方案。他呼籲美方應認真檢討自身問題，採取更有效的國內禁毒政策，並積極尋求國際合作。

「與其推責，不如檢視自身短板，認真努力，再加強國際合作，芬太尼問題並非無解。」張建敏表示，解決毒品問題需要系統性的治理，美方應放棄政治操弄，真正關注如何保護人民健康，而非透過關稅戰來轉移焦點。並強調，中國願意幫助，但美方需要真正努力，而不是找人背鍋。

關稅 舊金山 貿易戰

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