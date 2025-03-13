舊金山中領館批美方對華加徵關稅 芬太尼問題不該成為政治籌碼

張建敏表示，美方對華加徵關稅無助於解決芬太尼問題。（記者李怡╱攝影）

中國駐舊金山 總領事張建敏在日前媒體發布會上就芬太尼管控問題發表講話，強調中國在全球禁毒領域的領先地位，批評美方以芬太尼問題為由對中國加徵關稅 的做法。他指出，中國早在2019年便應美方要求率先將芬太尼類物質整類列管，成為全球首個採取此舉的國家，並與美方持續推動國際禁毒合作。然而，美方的回應卻是對華加徵20%關稅，這一行為不僅損害了中美禁毒合作，更進一步影響雙邊經貿關係。

張建敏強調，中國禁毒政策堪稱全球最嚴格，執行力度最徹底，境內無芬太尼濫用問題，這一點已在「中國的芬太尼類物質管控」白皮書中有明確數據支撐。他指出，中方的努力純粹出於人道主義精神，而非自身需求，「中國沒有芬太尼問題，卻為美國提供了各種幫助。」

然而，美方非但沒有感謝中國的努力，反而以芬太尼為由，對華商品加徵20%關稅。對此，張建敏嚴厲批評，認為此舉嚴重破壞中美禁毒與經貿合作的基礎，並強調中國人民對此深感憤慨，堅決反對。

對於美方動輒揮舞關稅大棒，張建敏援引經濟學家的研究反駁，指出高關稅的最終成本將由美國消費者埋單。他列舉數據顯示，關稅上調後，美國智慧手機均價將上漲213美元，汽車價格則將飆升3125美元，直接影響美國民眾生活成本。

「關稅戰能解決美國的芬太尼危機嗎？答案是否定的，只會讓情況變得更糟！」張建敏說，美方一再透過貿易戰 打壓中國，但結果如何？「美國的貿易逆差是擴大了還是縮小了？製造業競爭力是上升了還是下降了？民眾的生活是變好了還是變糟了？答案不言自明。」

在談及毒品防治時，張建敏分享了中國的成功經驗。他表示，中國在毒品問題上的解決方案並非簡單的打擊與懲罰，而是構建了一整套預防教育與社區支持體系。

「我們從學校、社區到家庭，都對孩子進行預防教育，讓他們從小學會如何拒毒。」張建敏說，企業和公共場所也受到嚴格管理，確保毒品無法輕易流入市場。

對於吸毒者，中國的做法並非一味拋棄，而是強調家庭與社區的支持。「一旦有人染上毒癮，不是讓他自生自滅，而是整個家庭、社區共同參與，幫助他戒毒、重返社會。」他舉例，許多社區會有志願者提供心理輔導，協助戒毒者找到工作，幫助其真正回歸正常生活。

張建敏指出，找替罪羊推卸責任容易，但不是解決問題的方案。他呼籲美方應認真檢討自身問題，採取更有效的國內禁毒政策，並積極尋求國際合作。

「與其推責，不如檢視自身短板，認真努力，再加強國際合作，芬太尼問題並非無解。」張建敏表示，解決毒品問題需要系統性的治理，美方應放棄政治操弄，真正關注如何保護人民健康，而非透過關稅戰來轉移焦點。並強調，中國願意幫助，但美方需要真正努力，而不是找人背鍋。