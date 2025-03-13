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華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

記者劉先進╱舊金山即時報導
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

曾兩次到聖地牙哥南部邊境調研的華人權益促進會(CAA，簡稱華促會)移民權利項目經理吳雨泊（Jose Ng）說，透過服務走線華人獲得不少一手資料。只有少數人懷揣數萬現金入境美國，並非普遍現象。走線人群中，有一貧如洗的。有三代同堂進入美國，也有四、五個華人單身女性透過小紅書結識，組成「小分隊」入境的。其構成並非是「成年男性的天下」，整體呈現地域、年齡、家庭構成、性別和收入多元化的特徵。

通過「走線」進入美國的中國移民人數這兩年劇增。華盛頓郵報的數據說，2023年到2024年的18個月時間中，非法入境的中國公民總數約為5.5萬人。而在過去，非法入境美國的中國公民僅為每年約1500人。媒體不時報導，一些中產階級懷揣數萬元，越境到美國。不過，隨著邊境封鎖，走線人數又在下降。

吳雨泊表示，此前考慮到透過南部邊境走線進入美國的華人無證移民增多，且不少人尋求法律諮詢服務。他和華促會的同事在2023年12月、2024年3月分別兩次去聖地亞哥的南部邊境調研，每次逗留一周，和大量華人走線客交流，獲得第一手資料。根據調查問卷推算，多數華裔無證移民希望到紐約去落腳，10%到20%的人，有可能到舊金山。在調研中，他們也盡量將基本的法律概念和權利訊息告訴走線客。

他分析，相比於舊金山本地以南方廣東人為主的移民群體，南部華人走線客非常的不同。特點是來源多元化、性別多元化、家庭單位多元化，年齡多元化，甚至收入也不盡相同。比如，走線的人群來自中國五湖四海，遍布甘肅、福建、浙江等地。通常以為走線以成年男性居多，但走訪發現，有四五個華女，透過小紅書或在路上結識，一路同行。甚至有三代同堂，攜家帶口。祖父、夫婦和孩子都過來。「顛覆我們的想像。」

對於媒體報導，有走線華人懷揣數萬美元入境的說法，吳雨泊表示，這只是極端案例，並不代表全部，會給人錯覺「無證移民資金充足，不值得同情」。實際上，他所知道的華人無證移民，收入情況分層且複雜。有的人還沒有申請到工作許可，手頭沒錢，也沒安家之地，希望讓孩子就地入學。有的人需要食品幫助，難以維持生活，「華促會除了提供移民法律諮詢，也會轉介臨時的庇護所等資源給他們。」

他強調，華人走線的原因，不少和疫情相關，比如當地對疫情的強力封控「失去人性」，一些人感覺極端壓抑，對制度失望。還有人是在福州買了幾百萬的房子，生意每況日下，找不到工作，手頭的錢不夠還房貸，房子被沒收，信用被拉黑，走投無路、逼不得已才入境。

華促會移民權利項目經理吳雨泊在南部邊境調研。（吳雨泊供圖）
華促會移民權利項目經理吳雨泊在南部邊境調研。（吳雨泊供圖）
華促會移民權利項目經理吳雨泊，在南部邊境調研。（吳雨泊供圖）
華促會移民權利項目經理吳雨泊，在南部邊境調研。（吳雨泊供圖）
國土安全部海關邊境保護局檢查走線客的包裹。（吳雨泊供圖）
國土安全部海關邊境保護局檢查走線客的包裹。（吳雨泊供圖）

走線 華人 移民

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