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任天堂聯合廣場體驗店周末開業 亞裔年輕人期待湧入

記者王子涵╱舊金山即時報導
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任天堂（Nintendo）13日宣佈，位於舊金山聯合廣場 (Union Square) 的最新門店將於5月15日開幕。（取自任天堂官網）
任天堂（Nintendo）13日宣佈，位於舊金山聯合廣場 (Union Square) 的最新門店將於5月15日開幕。（取自任天堂官網）

日本電玩巨頭任天堂（Nintendo）13日宣布，位於舊金山聯合廣場 (Union Square) 的最新門店將於5月15日開幕。

這是任天堂在紐約開設線下門店之後，在美國的第二家分店，紐約店則是在2005年開幕。

參加舊金山店的開幕典禮需要預約。任天堂表示，在臨近開幕日期時，將會分享有關預約要求的詳細資訊。

任天堂在聯合廣場開店，正值多年來零售商大舉撤離舊金山市中心之際。在過去兩年，Nordstrom、Macy's、Saks off 5th 及 Bloomingdales等大型零售商都已離開或宣布計劃離開該區。

任天堂創造了眾多風靡全球的遊戲與IP角色，如馬里奧（Mario）、塞爾達（Zelda）、寶可夢（Pokémon）等，對於年輕人尤其是亞裔，更有著特殊的文化與情感聯結。

網友Joshawott27留言：「任天堂終於在西海岸開設門店了，我們需要更多！」

舊金山擁有龐大的亞裔人口，任天堂的最新門店將成為亞裔年輕人聚集的社群空間。華裔居民張先生表示，任天堂推出的許多遊戲強調玩家間的互動，如「馬里奧賽車」、「明星大亂斗」等，是輕鬆、娛樂性的，是年輕人居家派對的必備。

「開幕當天，門店外一定是大排長龍。」張先生說，「很久沒去舊金山市中心，為了任天堂，我當然願意前往！」

任天堂紐約分店於2005年開幕。（取自任天堂官網）
任天堂紐約分店於2005年開幕。（取自任天堂官網）

任天堂 舊金山 亞裔

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