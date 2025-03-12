中領館記者會 張建敏總領事談美中關係、經貿合作、人文交流等議題

1張建敏總領事在媒體招待會上發表講話。（記者李怡╱攝影）

中國駐舊金山 總領事館12日在總領事官邸舉行媒體招待會，來自美國當地及華人媒體記者應邀出席。張建敏總領事在會上發表講話，就美中關係、經貿合作、人文交流等議題闡述中方立場，並強調推動雙邊關係穩定、健康發展的重要性。

強調相互尊重 推動合作共贏

張建敏表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，在當前國際局勢動盪、地緣政治挑戰加劇的背景下，其穩定發展不僅關乎兩國人民福祉，也影響全球和平與經濟發展。他強調，雙方應堅持相互尊重、和平共處，避免衝突對抗，並在務實合作中尋求共贏。

針對近期美方以芬太尼問題為由對中國加徵20%關稅 ，張建敏批評此舉無助於解決美國國內毒品危機，反而會破壞兩國禁毒與經貿合作。他指出，毒品問題是美國本土問題，推卸責任的做法，無益於從根本上解決問題，美方因此理由增加關稅是不負責任的做法。

張建敏表示，中方一直積極配合國際禁毒工作，早在2019年已率先全面列管芬太尼類物質，並持續與美方開展禁毒合作。他質疑美方此舉是否真正基於解決問題的考量，還是出於政治操弄。

他指出，關稅戰的最終成本將由美國消費者承擔，智能手機、汽車等商品價格均將大幅上漲，加劇通貨膨脹，進一步損害美國民眾的利益。

深化經貿合作 為企業創造機遇

在經貿領域，張建敏指出，中美雙邊貿易額已較建交初期增長200多倍，雙向投資存量達到2500億美元，充分體現了兩國經濟的互補性與高度依存關係。他表示，中國經濟仍保持穩健增長，2024年GDP增長預期約為5%，並將進一步深化改革、擴大高水平對外開放，為全球經濟提供重要動力。

他特別提到，加州 企業已連續七年參加中國國際進口博覽會，顯示美國企業對中國市場的高度重視。中方希望進一步增加中美直航航班，促進人員往來，並推出簽證便利措施，為美國企業和遊客提供更多便利。他呼籲美方營造公平、公正、非歧視的營商環境，為中國企業赴美投資提供穩定預期。

推動人文交流 深化民間友誼

在人文交流方面，張建敏強調，中美兩國人民擁有廣泛的共同利益，文化、教育交流應成為雙邊關係的重要支柱。他介紹，過去一年，舊金山與上海續簽友好城市諒解備忘錄，並新與廣州、深圳建立友城關係，促進地方層面的務實合作。

此外，動畫電影「哪吒2」在舊金山灣區吸引近萬名觀眾，而中國藝術展「鳳凰故國」及「不肯做神仙——齊白石畫展」則吸引超過10萬名參觀者，顯示當地民眾對中國文化的濃厚興趣。

他還提到，全美已有超過1.6萬名青少年響應「5年5萬」赴華交流計畫，其中舊金山領區就有2000多名師生訪問中國。他說，這類交流對促進年輕一代的相互理解至關重要，有助於加深中美友誼，為雙邊關係的長遠發展奠定基礎。

呼籲媒體發揮積極作用

張建敏在講話中強調，媒體在塑造中美關係輿論環境中發揮著關鍵作用。他呼籲媒體朋友們客觀、公正報導中美合作的積極成果，避免誤導性敘事，幫助兩國人民建立正確認知，減少誤解與偏見。他表示，中美關係關乎全球穩定與發展，每個人都是這一關係的參與者與見證者，應為其健康發展貢獻力量。