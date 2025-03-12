家中輕鬆複刻烤鴨宴 Costco半隻烤鴨+99 Ranch烤鴨餅成熱門搭配
近日，灣區華人社區興起一股「半自製烤鴨宴」的熱潮，不少家庭利用好市多(Costco） 銷售的roast half duck半隻烤鴨搭配 99 Ranch（大華超市） 的 烤鴨餅，再加上自製甜麵醬、京蔥、小黃瓜，輕鬆還原正宗北京烤鴨的經典風味。這一組合不僅省時省力，也比餐廳就餐更加經濟實惠，成為家庭聚會和週末晚餐的新選擇。
在聖荷西一家好市多門店，記者發現這種烤鴨陳列於熟食區，只需簡單加熱即可食用。而在附近的 99 Ranch 超市，烤鴨餅則擺放在冷藏區，方便消費者選購。這一搭配迅速受到華人家庭青睞。
不少消費者表示：「自己做烤鴨太麻煩，但用 Costco 烤鴨和 99 Ranch 的餅皮，只需幾步就能做出地道的烤鴨卷，省時又美味。」此外，相比餐館動輒幾十元的整只烤鴨，Costco 半隻烤鴨售價20.79美元，99 Ranch 烤鴨餅每包約3到5美元，家庭自製更加實惠，且能自由搭配配料，滿足個人口味需求。
食材準備為Costco 半隻烤鴨1份，99 Ranch烤鴨餅1包，大蔥1根切絲，黃瓜1根切絲，甜麵醬半袋，食用油適量，一塊八角，一片香葉，熱鍋加一勺油，放入甜麵醬，加適量清水和少許糖，小火翻炒 1-2 分鐘，直至醬汁濃稠。烤箱預熱至 375°F（190°C），將烤鴨加熱 10 分鐘左右。烤鴨餅放入蒸鍋 1-2 分鐘，使餅皮變軟不乾裂，即可食用。
不少華人消費者紛紛表示，這一方法簡單易行，尤其適合上班族和忙碌的家庭，且味道非常接近餐館版本。還有人建議，可額外準備生菜葉或搭配小米辣醬，增加口感層次。隨著更多消費者傾向於在家復刻餐館級美食，這類「半成品+自製」的搭配方案將在華人市場持續受到歡迎。 未來或許會有更多亞洲超市提供類似的便利搭配，進一步滿足家庭烹飪的需求。
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