我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退赴美申請

家中輕鬆複刻烤鴨宴 Costco半隻烤鴨+99 Ranch烤鴨餅成熱門搭配

記者龔玥╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醬料的關鍵是甜麵醬。（記者龔玥╱攝影）
醬料的關鍵是甜麵醬。（記者龔玥╱攝影）

近日，灣區華人社區興起一股「半自製烤鴨宴」的熱潮，不少家庭利用好市多(Costco） 銷售的roast half duck半隻烤鴨搭配 99 Ranch（大華超市） 的 烤鴨餅，再加上自製甜麵醬、京蔥、小黃瓜，輕鬆還原正宗北京烤鴨的經典風味。這一組合不僅省時省力，也比餐廳就餐更加經濟實惠，成為家庭聚會和週末晚餐的新選擇。

在聖荷西一家好市多門店，記者發現這種烤鴨陳列於熟食區，只需簡單加熱即可食用。而在附近的 99 Ranch 超市，烤鴨餅則擺放在冷藏區，方便消費者選購。這一搭配迅速受到華人家庭青睞。

不少消費者表示：「自己做烤鴨太麻煩，但用 Costco 烤鴨和 99 Ranch 的餅皮，只需幾步就能做出地道的烤鴨卷，省時又美味。」此外，相比餐館動輒幾十元的整只烤鴨，Costco 半隻烤鴨售價20.79美元，99 Ranch 烤鴨餅每包約3到5美元，家庭自製更加實惠，且能自由搭配配料，滿足個人口味需求。

食材準備為Costco 半隻烤鴨1份，99 Ranch烤鴨餅1包，大蔥1根切絲，黃瓜1根切絲，甜麵醬半袋，食用油適量，一塊八角，一片香葉，熱鍋加一勺油，放入甜麵醬，加適量清水和少許糖，小火翻炒 1-2 分鐘，直至醬汁濃稠。烤箱預熱至 375°F（190°C），將烤鴨加熱 10 分鐘左右。烤鴨餅放入蒸鍋 1-2 分鐘，使餅皮變軟不乾裂，即可食用。

不少華人消費者紛紛表示，這一方法簡單易行，尤其適合上班族和忙碌的家庭，且味道非常接近餐館版本。還有人建議，可額外準備生菜葉或搭配小米辣醬，增加口感層次。隨著更多消費者傾向於在家復刻餐館級美食，這類「半成品+自製」的搭配方案將在華人市場持續受到歡迎。 未來或許會有更多亞洲超市提供類似的便利搭配，進一步滿足家庭烹飪的需求。

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）
大華超市的烤鴨餅。（記者龔玥╱攝影）
大華超市的烤鴨餅。（記者龔玥╱攝影）

華人 Costco 好市多

上一則

舊金山灣區2月CPI低於全美 衣物消費指數奇高

下一則

法國服飾品牌入入駐聖荷西 「慢閃」店模式吸引灣區消費者

延伸閱讀

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
好康報您知╱大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知╱大華超市（99 Ranch Market）

熱門新聞

一棟位於巴洛阿圖出售中的房屋，開價488萬美元賣方在房屋敘述中提到「每任屋主的小孩都上哈佛或史丹福大學」。（翻攝自Redfin）

巴洛阿圖房屋賣488萬元 強調每任小孩都上史丹福、哈佛

2025-03-08 20:51
舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

2025-03-08 20:08
美國西南航空周二發布公告，終結此前的免費行李托運政策。（美聯社）

西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

2025-03-11 14:37

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
特映會中的互動環節。（記者李怡╱攝影）

「哪吒2」舊金山特映會盛大舉行 觀眾熱烈反響

2025-03-09 17:31
不二家原版草莓海綿蛋糕在北加州好市多熱賣。（取自不二家美國官網）

北加好市多門店上架不二家原版草莓海綿蛋糕

2025-03-09 14:50

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？