家中輕鬆複刻烤鴨宴 Costco半隻烤鴨+99 Ranch烤鴨餅成熱門搭配

醬料的關鍵是甜麵醬。（記者龔玥╱攝影）

近日，灣區華人 社區興起一股「半自製烤鴨宴」的熱潮，不少家庭利用好市多 (Costco ） 銷售的roast half duck半隻烤鴨搭配 99 Ranch（大華超市） 的 烤鴨餅，再加上自製甜麵醬、京蔥、小黃瓜，輕鬆還原正宗北京烤鴨的經典風味。這一組合不僅省時省力，也比餐廳就餐更加經濟實惠，成為家庭聚會和週末晚餐的新選擇。

在聖荷西一家好市多門店，記者發現這種烤鴨陳列於熟食區，只需簡單加熱即可食用。而在附近的 99 Ranch 超市，烤鴨餅則擺放在冷藏區，方便消費者選購。這一搭配迅速受到華人家庭青睞。

不少消費者表示：「自己做烤鴨太麻煩，但用 Costco 烤鴨和 99 Ranch 的餅皮，只需幾步就能做出地道的烤鴨卷，省時又美味。」此外，相比餐館動輒幾十元的整只烤鴨，Costco 半隻烤鴨售價20.79美元，99 Ranch 烤鴨餅每包約3到5美元，家庭自製更加實惠，且能自由搭配配料，滿足個人口味需求。

食材準備為Costco 半隻烤鴨1份，99 Ranch烤鴨餅1包，大蔥1根切絲，黃瓜1根切絲，甜麵醬半袋，食用油適量，一塊八角，一片香葉，熱鍋加一勺油，放入甜麵醬，加適量清水和少許糖，小火翻炒 1-2 分鐘，直至醬汁濃稠。烤箱預熱至 375°F（190°C），將烤鴨加熱 10 分鐘左右。烤鴨餅放入蒸鍋 1-2 分鐘，使餅皮變軟不乾裂，即可食用。