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灣區二月居民消費價格指數低於全美 衣物消費指數奇高

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
二月份CPI數字一定程度上緩解了市場對通脹的擔憂。（Markus Winkler/ Pexels）
二月份CPI數字一定程度上緩解了市場對通脹的擔憂。（Markus Winkler/ Pexels）

美國勞工部3月12日發布2月份居民消費價格指數（CPI），相比去年同期上漲了2.8%。相對一月份3%的漲幅，有所回落。其中舊金山灣區二月份居民消費價格指數相比去年同期上漲了2.7%，略低於全美水平。

相比去年同期，灣區居民消費價格指數中食品指數上漲了1.6%，低於全美2.6%的數字。而能源指數下降了1.4%，降幅大於全美下降0.2%的數字。除去食品和能源的核心價格指數同比上漲了3.1%，與全美的統計數字持平。

相比2024年12月，灣區居民消費核心價格指數上漲了1.9%。食品指數上漲了1%，而能源指數上漲了3.5%。

在勞工部公布的詳細數字中，灣區住房消費指數相比去年同期上漲了1.8%，相比2024年12月份，上漲了0.6%。包含雞蛋的「肉禽魚蛋」價格指數相比去年同期上漲了6.8%，相比去年12月份上漲了2.6%，相比今年一月份上漲了1.5%。

灣區居民消費指數所有消費門類中，漲幅最大的是衣物，相比去年同期上漲了16.3%，相比去年12月份上漲了7.3%。而同比全美衣物價格消費指數，只比去年同期上漲了0.6%，相比2024年12月還下降了1.4%。目前還不清楚這一數字是否與灣區今年寒冷的天氣相關。

在所有統計門類中降幅最大的是「非酒精飲料和飲料原料」，相比去年同期下降了4.9%，但相比去年12月卻有7.6%的增長。

灣區 勞工部 舊金山

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