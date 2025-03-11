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西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

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西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
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美國西南航空周二發布公告，終結此前的免費行李托運政策。（美聯社）
美國西南航空周二發布公告，終結此前的免費行李托運政策。（美聯社）

著名廉價航空公司美國西南航空周二發布公告，終結此前的免費行李托運政策。

該公司在聲明中表示，其Rapid Rewards計畫的乘客和購買Business Select機票的乘客，依然可以享受兩件免費托運行李。 A-List的乘客和其他一些顧客可以享受一件免費托運行李。Rapid Rewards信用卡用戶也可以免費托運一件行李。但除此之外的其他乘客的第一和第二件行李都要收費。

新政策將在5月28日之後預訂的航班生效，不過並未說明托運行李收費的費率。

西南航空還表示，公司最近調整了乘客點數獎勵的計畫。購買票價較高的Business Select機票的乘客獲得的點數已經調高，而購買較為經濟的Wanna Get Away和Wanna Get Away Plus機票的乘客獲得的點數會變少。同時也會根據航班的緊俏程度制定不同的點數兌換率。

航空公司在聲明中表示，這些戰略調整旨在加深和自己最忠誠客戶之間的聯繫。為了給對機票價格敏感的乘客創造新的機會。在5月28日之後，除繼續推行去年宣布的指定座位取代開放自選座位，還會推出全新的最低價機票，同時提供升級有更多腿部空間座位的選項。

免費托運行李和開放自選座位是西南航空多年以來獨樹一幟的特色服務。

據NPR報導，西南航空近年來深陷財務危機。2022年期間，該公司因為假日季運營癱瘓導致數百萬乘客滯留，而被罰款1.4億美元。就在上個月該公司辭退了大約1750名員工，佔比公司所有員工數量的15%。

西南航空同時還面臨來自維權投資公司Elliott Investment Management要求其變革的壓力。Elliott Investment Management至少持有其10%的股份。

截止到發稿時間， 西南航空股價今天已經上漲了8.53%。

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