矽谷晶片工程師轉行地產經紀拿大獎 看好團隊合作

王帆（左）投身地產之前是科技企業的工程師。（受訪者提供）

矽谷華人地產經紀人王帆畢業於電子與通訊工程專業，專攻晶片設計。來美修讀完碩士後，就職於總部位於德州 的一家科技大廠從事晶片設計工作。兩年多前他從科技公司辭職，專職從事房地產 經紀業。如今不僅名下有市值超1000多萬美元的15套房產，近日還在著名房地產經紀公司獨立經紀人評選中高居全球第三。

在德州的時候，王帆先是買了一套自住房，之後又投資了一套廉租房。後面又和朋友合資投資了更多的廉租房。剛開始的時候，他們不懂如何識別好房客和差房客。後面慢慢積累了經驗，發現如果租客連押金都付不起，需要很多付款計畫的時候，說明他的財務狀況脆弱，不太會是好的房客。

說起廉租房房客的故事，王帆說，幾乎可以寫一本書。他說，其中有一位房客在外目睹了一樁兇案的現場後，回到租住的房屋後發布在社交媒體上。結果兇犯竟然尋找到廉租房來。也有房客在車庫燒烤，導致房屋著火。還好消防隊很近，及時趕到滅火。

甚至有房客要請自己親戚來同住，後來因為鬧矛盾自己搬走，房子被親戚霸佔。王帆等申請了法院的驅逐令，打開房門發現這位親戚居然是蟊賊，屋裡光是偷來的自行車就有20多輛。

後來因為政府廉租房政策變化，王帆考慮回到讀書時代居住的灣區，正好公司內部在灣區有系統工程師的職缺，就順利轉職。

王帆說，加州 和德州的租客很不同。德州的房客沒付房租是常事，但在加州的房子沒有人晚付房租。加州人很少把房子拿出來租，市場上想租房子的人很多，房東調研房客的背景也更加嚴苛。

新冠疫情期間，王也開始兼職做房產經紀。2021年上半年剛開始的時候才做了3單，下半年就做了19單。他說，自己的客戶都是口口相傳，第一年60%的客戶都來自Meta公司，第二年有一半都是來自Google公司。

去年是王帆從科技公司辭職，全職投身房地產行業的第2年，他在Keller Williams公司最近發布的統計數字中，業績名列全球獨立經紀人的第三名（2024 Keller Williams Worldwide Top 3 Individual Agent）。