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川普總統對於廢除日光節約時間 態度有所緩和

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
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是否廢除夏令時的長期存在爭議。（ Jon Tyson / Unsplash)
是否廢除夏令時的長期存在爭議。（ Jon Tyson / Unsplash)

據「富比世」報導，川普總統對於廢除日光節約時間(夏令時）態度有所緩和。他在上周四被問及此事時稱，廢除夏令時是一個五五開的問題（50-50 Issue)。而此前他曾表示夏令時很不方便。

上周四在白宮橢圓辦公室有人問及川普總統是否打算廢除夏令時時，總統回答：「這是一個五五開的問題。如果事情是五五開的話，就很難讓人感到激動了。」他還說自己認為人們希望晚間有更多光亮，但「有些人希望早上有更多光亮，因為不想在天黑的時候送孩子去上學。」

川普還說：「我可以這麼做，但是很多人希望這樣，還有很多人希望那樣，非常平均。通常這樣的情況下，我們還能做什麼呢？」

目前還不清楚，週四的言論是否表明總統傾向於反對廢除夏令時。因為就在去年12月，川普總統還通過Truth Social平台表示「共和黨會盡一切可能取消夏令時」，他認為夏令時「有一小批死忠粉」，但「對國家來說浪費巨大。」

不過川普沒有辦法僅憑藉一己之力廢除夏令時，需要國會通過法案，然後總統再批准。

本年度的夏令時從3月9日凌晨2時開始。美國多數地區的居民需要將時鐘撥快一個小時，也意味著會損失一個小時的睡眠時間。不過日落時間也會因此推後一個小時，直到11月2日夏令時結束之日。

川普 日光節約時間 富比世

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