北加好市多門店上架不二家原版草莓海綿蛋糕

不二家原版草莓海綿蛋糕在北加州好市多熱賣。（取自不二家美國官網）

北加好市多 門店近日上架日式老字號糕餅店不二家(Fujiya)原版草莓海綿蛋糕，售價不到19美元，口感清甜，被網友讚適合亞洲人口味。

根據不二家美國官方網站的訊息，好市多新上市的這款預製冷凍草莓蛋糕，目前只在北加州 部分好市多門店有售。目前好市多應用上也還查詢不到這款蛋糕。但記者了解到，目前南灣和東灣的好市多門店基本都有在賣。

這款蛋糕淨重1.7磅（790克），已經預先切好成10塊，並有食品紙分割。每次要吃多少就可以拿幾塊出來，可以冷凍著吃，也可以化凍了再吃，非常方便。一層海綿蛋糕一層奶油，還有頂部草莓醬的造型，被網友讚像足繪文字裡的蛋糕🍰。

一位叫做Photogami的視頻博主第一時間在tiktok開箱這款蛋糕。他從好市多買來蛋糕，拿回家之後就放在冰箱冷藏裡化凍。他品嚐之後稱讚日式包裝方便，都不用拿刀來切蛋糕，也喜歡戚風蛋糕和輕薄奶油的口感，稱和自己在東京吃到一模一樣，可以給蛋糕打滿分10分。

Photogami的這條開箱視頻在tiktok上已經播放近15萬次，有近9000條點讚。很多人留言說自己喜歡亞洲蛋糕清甜的口感，只這一條就會想要去買，更何況價格只是本地亞洲口味蛋糕店的一半不到。還有很多美東和外州的網友希望，本地的好市多也可以盡快上架這款蛋糕。

然而也有不少網友質疑蛋糕的營養成分。這款蛋糕的配料表顯示，每一牙蛋糕（79克）就有12克脂肪，是一般人全天脂肪攝入量的15%；其中飽和脂肪8克，是一般全天攝入量的40%。膽固醇和碳水佔比全天攝入量10%。但是單單糖分就有18克，佔比全天攝入量的30%。維他命、鈣、鐵、鉀等微量元素含量卻極低。

還有網友質疑配料表顯示這款蛋糕配料中91%的油用的都是廉價的棕櫚油，還有9%是菜籽油，各種添加劑的成分也不少，令人望而卻步。

但另一些人就認為新鮮奶油根本沒有辦法長期保存，為了保持蛋糕的口感，添加劑是必須的，「偶爾吃一塊也不會死。」