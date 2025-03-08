舊金山巨型可頌麵包 一個賣22美元

舊金山Le Marais烘焙坊出售一款超大的可頌麵包，每個賣22美元。從重量上來看，相當於10個普通大小的可頌麵包。(取自Le Marais Bakery IG)

舊金山 標準報報導，Le Marais的店主Patrick Ascaso非常熱愛可頌。他的烘焙坊出售一款超大的22美元可頌麵包，必須提前三個工作日預訂。從重量上來看，這個可頌相當於10個普通大小的可頌麵包。

這款非常適合在社群平台Instagram上打卡的可頌，店主原本沒打算出售，只是想把幾個放在新開的Larkspur店裡展示，吸引顧客的目光，並將注意力集中在他們常規的奶油可頌上。62歲的Ascaso說：「這個大小代表了我對可頌麵包的熱愛；」「我當時並沒有想到人們會真的買它們」。

可頌麵包通常含有大量的奶油，通常是重量的30％以上。但Le Marais的可頌奶油含量更高，達到40％。這意味著每個超大可頌麵包含有驚人的400克奶油，接近1磅。Ascaso說，Le Marais的麵包師傅使用的是法國和美國奶油的混合物，但他並未透露具體的奶油配方。他認為，他的可頌在脂肪和麵粉之間取得了恰到好處的平衡，儘管在奶油含量上處於較高的一端。

除了更長的發酵時間，約三到四小時，而普通的可頌只需要兩個半小時，他說，烘焙這些大可頌並不難。這款可頌是Le Marais菜單上唯一的超大份項目，而Ascaso這位成長於巴黎郊區的傳統主義者，並不想在菜單中加入花俏的噱頭或新奇的東西。他說：「我們的烘焙坊並不想做那些瘋狂的東西。」「我們非常高雅。這不是為了出名」。

標準報探訪了Le Marais位於卡斯楚區的分店，這是該店在市內的兩家分店之一，也是灣區 的四家分店之一。標準報發現，它幾乎是一件具備建築感的烘焙藝術品，層層酥脆的外皮下藏著空空的內部，裡面充滿了濃郁的奶油味。吃完一個可不是一個人能完成的。最終，這項挑戰需要三個飢餓的大人分兩次一起吃掉它。

Le Marais的普通可頌每個售價4.5美元，六個為28美元。嚴格來說，這個巨型可頌相當具有性價比。這家烘焙坊每周賣出8到12個這樣的大可頌，主要是在周末賣。

Ascaso說：「我有朋友會拿來做三明治，或者第二天拿來桌上分享。它非常適合大家一起拿著撕著吃。」他自己怎麼吃呢？原來什麼也不加：「我是個成熟的老年人，喜歡它就是這樣最純粹的吃法。」