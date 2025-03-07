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台裔農夫水果哥兒子車禍身亡 灣區民眾社群湧入愛心

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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台裔農夫水果哥兒子Hubert Hsu車禍身亡，灣區民眾社群湧入關心與愛心。（翻攝自GoFundMe）
台裔農夫水果哥兒子Hubert Hsu車禍身亡，灣區民眾社群湧入關心與愛心。（翻攝自GoFundMe）

佛萊斯諾（Fresno）台裔農夫徐任生、黃碧紅夫妻經營「鄉巴佬農場」多年，在矽谷灣區受到相當高的評價，許多華人家庭固定向他們購買水果，徐任生也被大家稱為「水果哥」，沒想到一起意外卻重創了他們全家。

根據ABC30報導，徐任生的高中生二兒子Hubert Hsu與同學2月25日在學校製作美國太空總署（NASA）專案（Project），晚上7時30分離開學校時，在路上被一輛汽車撞到，傷勢過重而死亡。此事件在網路上發酵，許多人主動關心水果哥的身心狀況，也有熟稔網路資源的朋友3月4日協助水果哥成立GoFundMe募款網站，截至3月7日晚間，短短三天已募到5萬3488美元。

關心水果哥的其中一位好友、聖塔克拉拉縣政府估值官辦公室估價師周玫（Michelle Chou）表示，她日前已與前教廷大使夫人蘇馨遠一起前往水果哥家中慰問，畢竟白髮人送黑髮人是為至慟，她們也替水果哥一家感到相當惋惜。

據了解，Hubert Hsu從小就是個好奇寶寶，對AI和機器人研發愛不釋手，他目前是桑格高中（Sanger High）12年級生，預計今年秋天就要入學大學，之前曾經面試過MIT，本周也要去哈佛大學面試，目標就是要進全美第一流的機器人團隊，沒想到因為意外而終止了人生目標。

周玫表示，Hubert Hsu之所以想要研發機器人，其實是因為水果哥本人行動不便，是小兒麻痺殘疾人士，Hubert Hsu從小就展現了對機械設備的強烈熱情，且也曾經許願，希望未來有機會能幫他的爸爸製造一台代步的機械設備，讓爸爸行走可以更無礙。

Hubert在申請大學的論文中，也提到了他看到父母無條件的支持、接納和愛，他獻上真誠的感謝，讓他可以積極熱情地投入AI機器人的研究，

Hubert Hsu在車禍發生前，一直努力在製作NASA的專案。周玫轉述黃碧紅所說的，當天早上黃碧紅就看到Hubert Hsu在家來回踱步，一直想把這個專案做到更好、更完美，急著去學校趕緊完成此專案，沒想到一去就再也沒回來了，對黃碧紅來說，她這輩子再也擁抱不到Hubert了。

Hubert Hsu所參加的團隊在全美比賽中屢獲佳績，他的學校目前也以他為名設立了獎學金。周玫說，由於疫情期間許多人不方便購買疏食水果，透過水果哥團購站，得到許多美味的食物，從水果哥一家人身上得到了溫暖；此時此刻水果哥一家人遇到事故，正是灣區人回饋、幫助水果哥的時刻。

她表示，目前Hubert 的弟弟想要實現哥哥的機器人研發夢想，為了幫助這份夢想的傳承，她與一些灣區朋友，包含蘇馨遠及灣區食品零售商黃詩芸（Alicia Huang）發起捐款活動，把關懷轉化為基金，一方面紀念哥哥，一方面協助弟弟在學業上繼續精進，早日達成兩兄弟共同的目標。

徐任生、黃碧紅夫妻表示，發生事故以來，收到許多的慰問，他們完全沒有想到只是賣蔬菜水果，卻迎來了大家這麼多的友誼，他們萬分感激。

Hubert Hsu的GoFundMe募款網站網址為：https://www.gofundme.com/f/carry-forward-huberts-dream，此網站所得將協助水果哥一家度過難關，並且協助弟弟在學業上繼續精進，尤其是AI、機器人相關的學業與專案，目前GoFundMe網站會扣除捐款金額的2.9%以及0.3美元手續費，建議捐款民眾，小費的部分可以選擇0美元。

周玫表示，Hubert Hsu之所以想要研發機器人，其實是因為水果哥本人行動不便...
周玫表示，Hubert Hsu之所以想要研發機器人，其實是因為水果哥本人行動不便，是小兒麻痺殘疾人士，他希望未來有機會能幫他的爸爸製造一台代步的機械設備，讓爸爸行走可以更無礙。（周玫提供）
Hubert Hsu從小就獲得許多獎項。（周玫提供）
Hubert Hsu從小就獲得許多獎項。（周玫提供）
桑格高中（Sanger High）以最快速度，用Hubert Hsu名義設立獎學...
桑格高中（Sanger High）以最快速度，用Hubert Hsu名義設立獎學金。（周玫提供）
Hubert Hsu從小就是個好奇寶寶，對AI和機器人研發愛不釋手，他目前是桑格...
Hubert Hsu從小就是個好奇寶寶，對AI和機器人研發愛不釋手，他目前是桑格高中（Sanger High）12年級生，預計今年秋天就要入學大學。（周玫提供）
Hubert Hsu（左站立者）所參加的機器人團隊在全美比賽中屢獲佳績。（周玫提...
Hubert Hsu（左站立者）所參加的機器人團隊在全美比賽中屢獲佳績。（周玫提供）
Hubert（右）在申請大學的論文中，也提到了他看到父母無條件的支持、接納和愛，...
Hubert（右）在申請大學的論文中，也提到了他看到父母無條件的支持、接納和愛，圖為三姊弟合影。（周玫提供）
Hubert Hsu從小就是個好奇寶寶，對AI和機器人研發愛不釋手，他目前是桑格...
Hubert Hsu從小就是個好奇寶寶，對AI和機器人研發愛不釋手，他目前是桑格高中（Sanger High）12年級生，預計今年秋天就要入學大學。（周玫提供）

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