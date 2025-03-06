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灣區墨西哥連鎖餐廳推出「關稅菜單」

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
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酸橙、牛油果和龍舌蘭酒等墨西哥餐廳常用食材都在課徵關稅之列。 （取自Tacolicious官網）
酸橙、牛油果和龍舌蘭酒等墨西哥餐廳常用食材都在課徵關稅之列。 （取自Tacolicious官網）

據舊金山紀事報報導，灣區墨西哥休閒連鎖餐廳Tacolicious的顧客本周發現，通常點塔可餅都會送一起送上的酸橙角沒有了。如果顧客向店家要求的話還是會給，不過不會主動附送。。酪梨醬也會變成使用鷹嘴豆泥和檸檬的新配方，賣13美元。傳統使用酸橙製作的酪梨醬現在要賣16.75美元，並且已經更名叫做Beso del Presidente,意思是「總統的親吻。」這是此間餐廳因應川普總統對包括酸橙在內的所有墨西哥進口商品課以25%關稅之舉。

根據美國農業部2023年的數字，墨西哥佔比美國所有蔬菜進口的63%，水果和堅果進口的47%。關稅預計會對酪梨、玉米、酸橙以及龍舌蘭酒等產品進口造成很大影響。雖然加州出產其中一些新鮮蔬果，但灣區餐館長年都會從墨西哥進口以滿足需求。

餐廳老闆哈格維（Joe Hargrave)表示：「我沒辦法收一份酪梨醬17美元的錢。」他在馬里納（Marina)、米慎（the Mission)和巴洛阿圖的餐廳每天要用掉大約600個墨西哥酪梨。他說：「價格上漲3%就很多了；上漲25%簡直就是瘋了。」

和很多其他墨西哥餐館老闆一樣，哈格維在川普威脅加關稅後，已經連續幾周懷著恐懼不安的心情監測著各項成本。本周他的原材料供應商電郵他這周一些重要食材要價格上漲。在利潤已經很微薄的當下，現實很殘酷。

哈格維在社交媒體上公佈了自己削減成本的新菜單。例如，通常使用龍舌蘭酒和酸橙調製的瑪格麗特雞尾酒，以後會用酸橙汁混合加州檸檬汁來調製。

聖塔克拉拉另一家墨西哥餐廳的廚師阿奎拉（Aguilera )則擔心關稅帶來的影響會讓顧客震驚。他說：「人人都認為墨西哥菜應該是便宜的，但他們不知道現在東西有多貴。」

Tacolicious的新菜單上傳統酪梨醬已經更名為「總統的親吻。」 （取自T...
Tacolicious的新菜單上傳統酪梨醬已經更名為「總統的親吻。」 （取自Tacolicious官網）

墨西哥 酪梨 關稅

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