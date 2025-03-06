「你欠下過橋費 快交」州檢察長提醒3種短信詐騙

灣區不少民眾收到詐騙訊息，聲稱欠下過橋通行費，必須繳納。（記者劉先進╱攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）6日發布消費者警示，提醒加州人警惕三種流行的短信詐騙。這些詐騙短信聲稱加州人欠有逾期費用，並提供欺詐性鏈接，讓消費者「解決」費用問題。騙子藉機竊取消費者敏感支付數據的工具。其中兩種短信詐騙，是告知民眾，欠下灣區 常見的FasTrak過橋通行費或停車罰單需要支付，進而行騙。

詐騙者通常以「滯納金」（late fee）相威脅，或使用「需要緊急行動」（urgent action required）等字眼迫使消費者點擊鏈接。州司法廳呼籲加州居民在面對此類資訊時保持冷靜，謹慎行事。

邦塔公布的短信詐騙類型，包括三種。第一種是通行費詐騙，這些短信聲稱消費者欠FasTrak快速通道或通行費，並鏈接到一個網站，要求線上支付。騙局旨在誘騙司機在聲稱代表收費機構的網站上輸入銀行或信用卡資訊。FasTrak是加州收費橋樑、車道和道路使用的電子收費系統。它允許司機無需在收費站停車即可電子支付通行費。

邦塔辦公室提醒，FasTrak不會要求市民通過短信支付，也不會附上網站鏈接。橙縣收費公路運營商運輸走廊機構（TCA）建議帳戶持有人登錄thetollroads.com帳戶或通過收費公路應用程式驗證有效的短信通知。對於所有其他收費機構，請僅使用官方網站，比如FasTrak：https://bayareafastrak.org/，，Metro ExpressLanes：https://metroexpresslanes.net/等。

第二種是停車費騙局，這些短信旨在恐嚇消費者，讓他們以為自己遇到擔心的事情：比如收到罰單，卻忘了付款。舊金山 交通局（SFMTA）是騙子模仿的對象。邦塔強調，不會通過短信要求付款，並附上網站鏈接。如需瞭解有關支付SFMTA停車罰單的更多資訊，請訪問SFMTA.com/PayCitation。如果居住或訪問的是其他城市，請使用該城市或交通機構的官方網站。

第三種是，包裹投遞詐騙。這些短信通常聲稱某個包裹有問題，並附有一個鏈接，聲稱可以解決問題。包裹投遞詐騙在送禮季節更為常見，但隨時都可能發生。快遞公司不會要求民眾付款拿到包裹或糾正投遞錯誤，任何此類要求都是騙局。市民可以考慮訂閱UPS、FedEx或USPS等可靠承運商的提醒服務。這些提醒服務會直接從源頭通知包裹的最新動態。

邦塔說，市民可向FBI、聯邦貿易委員會和州檢察長辦公室提出投訴。請務必提供短信來源的電話號碼和短信中列出的網站。刪除收到的所有詐騙短信。使用合法網站檢查帳戶。保護個人資訊和財務帳戶。定期檢查銀行和信用卡對帳單，查看是否有未經授權的交易，尤其是在懷疑有詐騙行為時。對任何不熟悉的收費提出異議。