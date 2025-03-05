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蘋果共同創辦人沃茲尼亞克砲轟馬斯克政府效率部的激進做法

編譯組╱即時報導
蘋果公司聯合創始人沃茲抨擊馬斯克的 「大錘式 」政治手段。（電視新聞截圖）
蘋果公司聯合創始人沃茲抨擊馬斯克的 「大錘式 」政治手段。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，蘋果公司聯合創始人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）嚴厲批評了馬斯克（Elon Musk）的政府效率部（Department of Government Efficiency）大規模裁員和削減政府成本的激進做法。

這位被親切地稱為 「沃茲 」（Woz）的 74 歲科技偶像，在4 日（周二）接受 CNBC 採訪時說：「只是大規模裁員，這樣做對企業經營沒有好處。」他指的是政府效率部下屬各聯邦機構的大量裁員。

雖然他承認提高政府效率很重要，但他認為應該 「更多地從外科手術的角度，用手術刀而不是大錘 」來提高效率。

由川普（Donald Trump）總統創建、馬斯克領導的DOGE，是在精簡聯邦運作的幌子下成立的。但由於該機構在裁減數千名聯邦雇員後採取了激進的成本削減措施，引發了全國各地的抗議活動，因而面臨反彈。

沃茲尼亞克指責馬斯克讓自己的財富和影響力蒙蔽了自己的判斷力、

沃茲尼亞克說：「有時候，你在這些大公司里變得非常富有，而且你是高高在上。這會影響你的頭腦。」他認為，馬斯克的行為反映了一種自我驅動的議程，而不是一種平衡的、深思熟慮的方法。

沃茲尼亞克與喬布斯（Steve Jobs）於1976年在矽谷的一個車庫裡共同創立了蘋果公司，他4日在巴塞隆納（Barcelona）舉行的人才競技場開發者博覽會上發表了演講，並對大科技公司在美國政治中日益增長的影響力表示擔憂。

沃茲尼亞克在蘋果公司成為全球巨頭之前幾年就離開了蘋果公司。他對聽眾說：「政治的技能與科技公司取得成功的技能大相逕庭。」

令沃茲尼亞克感到沮喪的不止於政治。儘管他擁有多輛特斯拉汽車，但他一直直言不諱地表達對該公司產品的不滿，尤其是用戶界面和全自動駕駛系統。他批評這些系統不安全。

他說：「他們在汽車上的每一步改動都越來越糟，現在的用戶界面簡直慘不忍睹。」他說：「我來自蘋果公司，用戶界面、處理技術的方式對我來說是世界上最重要的事情。而特斯拉在這方面是世界上最糟糕的。」

沃茲尼亞克警告說，科技巨頭不受制約的權力構成了嚴重威脅，尤其是在馬斯克、Meta 的查克柏格（Mark Zuckerberg）和亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）等人物不斷獲得政治影響力的情況下。

沃茲尼亞克說：「我一直偏愛小人物而不是大人物，我一直偏愛商品的消費者而不是生產者。」

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