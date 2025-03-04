飛賊半夜攀高3米塗鴉 屋崙華埠東主竟收1700元罰單

圖為超市棚頂的塗鴉。華人因此收到1700多元的罰單。（記者劉先進╱攝影）

前聯邦眾議員 、屋崙 市長候選人芭芭拉李( Barbara Lee )4日陪同社安隊在華埠 巡邏。期間八街超市東主Shirley告訴她，半夜有人爬上超市的棚子頂部畫塗鴉，因為位置太高，她難以清理。考慮到門口鐵欄上很多人貼小廣告，她設置簡易便民廣告板，並放上竊賊頭像，以示警惕。沒想到市規畫建築局檢查認定東主沒清理塗鴉，罰單1700多元。「頂棚的塗鴉非常高，我怎麼清理？收到這樣的罰單很冤枉。」

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊成立四周年之際，芭芭拉李4日參與社安隊的巡邏，在華埠頗受歡迎。沿途不斷有人要求合影。社安隊負責人馬作林表示，得知芭芭拉李聯合巡邏，在短短三小時，就有數十個義工報名。「大家都期望你支持華埠，服務華埠，保護社區，興旺經濟。」

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen），社安隊聯合創始人、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等參加活動。

多數商戶表示，希望華埠治安更好，讓消費者感到安全，願意來華埠購物，帶動人氣和營商環境。芭芭拉李表，示希望帶來更多資源維護安全。

華埠八街旺記超市東主Shirley則對超市棚頂二樓的塗鴉一籌莫展。這些塗鴉位於高達三米多的棚頂，非常難清理。她去年翻看監控錄像才知道，有男子半夜獨自爬上棚頂，留下難看的塗鴉。且來了兩次，有一次還踩壞了塑料棚，她損失不少。

最讓Shirley失望的是，房東先後收到屋崙市規畫建築局的三份文件，並轉告給她。當局認定超市沒有清理塗鴉，需要罰款。她提供的第一份文件顯示，該局在2014年8月22日檢查，發現兩處塗鴉沒有清理。一處是前門上的簡易廣告板。一處就是棚頂的塗鴉。

文件說，如果自本通知之日起24個月內，針對相同或類似違規行為提出投訴，且投訴得到市檢查員的確認，則將立即收取 1323元的重複違規評估費。此外，如果收到重新檢查通知後仍未糾正違規行為，則將在糾正違規行為之前對所有後續執法行動收取額外費用。

另一份最近的文件則說明罰款明細，包括記錄管理費和技術加強費145元，文件準備費、再次檢查預定費671.61元，以及塗鴉調查費470.13元，以及準備收據費和記錄管理費等，所有罰款加起來是1740.71元。罰款截止日是3月2日。

Shirley表示，棚頂上的塗鴉位置非常高，難以清理，「自己去清潔，也很危險。」至於前門的簡易廣告板，一來方便消費者查看租房訊息，二來也是放上監控拍到的竊賊頭像，以儆效尤，「我覺得收到這樣的罰單很冤枉。不知如何辯解。」

屋崙華促會執行總監Tony Trinh表示，屋崙確實有類似規定，業主有責任清理建築物塗鴉，但很少聽到有執行。不知是否因為如今屋崙預算赤字、收入減少的原因，導致市府開始執行這些規定。曾幫忙超市申訴，但規畫建設局直接無視，並未回應。